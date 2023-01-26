市地重劃「挖我祖墳、45棵肉桂、竹筍」地主提告　不起訴原因曝

▲礁溪市地重劃會遭地主告挖祖墳毀作物等，宜蘭地檢不起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭李姓地主，不滿礁溪鄉休閒渡假區自辦市地重劃會黃姓理事長，派遣工人以挖土機等機具，挖除他祖墳及45棵肉桂等作物，還壓壞他70多支山泉水管等，告黃姓理事長涉犯發掘墳墓而損壞遺骨、竊佔、毀損等罪。檢方因施工前早公告拆遷並發放補償，無損壞遺骨、竊佔、毀損等犯意及不法所有意圖，全案不起訴。

不起訴書指出，礁溪鄉休閒渡假區自辦市地重劃會發包給營造公司，由營造公司環繞礁溪大忠路、五峰路、老爺酒店及得子口溪，進行道路及管線等相關工程。但土地位在施工範圍的李姓地主主張，重劃會黃姓理事長派遣工人駕駛挖土機，2021至2022年，在其所有土地上，共拔除45棵肉桂樹、3棵龍眼樹、4棵麵包樹、40棵竹子和竹筍、壓壞超過70支山泉水管，還挖除祖先墳墓，偷埋涵管，竊佔其土地；進行路基路面清除掘除工程時，損其2扇白鐵門、撒農藥機等物品，土地也遭毀損剷平，認為黃男涉犯發掘墳墓而損壞遺骨、竊佔、毀損等罪嫌。

而營造公司說明，重劃會已經公告補償並發放補償費，未領取者的補償費，重劃會也向法院聲請提存，因此施工時，如果地主未清走地上物，仍會進行施工、整地。

檢察官認為，在李姓地主土地上施工，主觀上應無損壞遺骨、竊佔及毀損之意及不法所有意圖，也查無其他積極證據足以證明黃男有何犯行，故應任其罪嫌不足，予以不起訴處分。