迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎凍的？

▲推特網友25日發布照片，水之行星表面結冰。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合報導
日本迎來10年來最強寒流，就連東京迪士尼海洋園區入口處的地標「水之行星」（AquaSphere）出現驚奇美景，依據推特用戶「MezzoMikiのディズニーブログ」25日發布的照片，水之行星表面結冰。這一幕讓許多網友忍不住驚呼，直言是不是艾莎把水之行星凍住。
另名推特用戶「あいにゃん」也在25日上午PO出影片，隨著行星轉動，可見球體表面明顯出現結冰，在此同時，下方噴泉仍正常運作，「這是冬之藝術，今天艾莎把水之行星冰凍了，這讓來到海洋迪士尼的人都很開心」。
これはもう冬の芸術っっ今日はエルサがアクアスフィアを凍らせて、ディズニーシーに来たゲストを楽しませてくれています、、！感動！！ pic.twitter.com/AOE7ShDxhh— あいにゃん (@airi_0302) January 24, 2023
這一幕讓許多網友看了驚呼，「第一次見到這狀況」、「冰河期」、「有《明天過後》電影的感覺」、「這是艾莎凍住的嗎」。
另外也有網友挖出2018年1月份的照片，當時水之行星表面也結冰。
5年前よりも凍ってます☆ https://t.co/YbsEXFXxMh— MezzoMiki (@MezzoMiki) January 25, 2023
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