陳建仁確定出任行政院長　擬26日公布內閣人事

▲蘇貞昌確定交棒陳建仁。（合成圖／ETtoday資料照、記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌在農曆年前向總統蔡英文請辭後，也向國人宣布，他將在確認接任閣揆人選後，率領行政團隊總辭。蔡英文則在農曆春節期間，啟動內閣徵詢作業，並成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，並一同與行政院長蘇貞昌討論內閣狀況，預計在26日對外宣布相關人事。

根據自由時報報導，陳建仁在春節期間，被蔡英文請去當面懇談，他深知民進黨在去年11月的地方選舉大敗，只剩下5個執政縣市，中央政府的治理如何回應民意、重新整隊再出發，正面臨高度的期待與考驗；他在會談間也未有推託，既然穩定政局有需要，他就必須聽從。此外，蔡英文近日與蘇貞昌有進一步盤點，並聽取閣員去留意見，規劃在年初五（26日）正式對外公布。

事實上，陳建仁接掌閣揆，在農曆年前已是「箭在弦上」，只差最後蔡英文正式徵詢，讓陳建仁點頭；在確定閣揆人選後，接下來是必須考量黨內派系平衡的內閣人事佈局，加上民進黨諸多任滿的縣市首長，都確定要安排入閣，這相較於蘇內閣多是任用公務員或大學教授，正式宣告新的內閣團隊將進入「派系共治」的時代。

在此前提下，雖然閣揆人選未定案，幾位民進黨內中生代領袖入閣已是定局，且執掌的職務也不會跟先前外傳的傳聞有太大差異。不過，先前傳出鄭文燦較有可能接任行政院副院長，而林佳龍接任總統府秘書長一事；據了解，層峰確實以此佈局為主要考量，不過近來坊間傳出「燦龍」對調的討論，可能改由林佳龍接副院長，由鄭文燦入府掌總統府秘書長。

對此，派系人士表示，鄭文燦、林佳龍的黨政經驗都很豐富，而林佳龍在府院黨團、中央地方、行政立法部門都待過，而且身為政策控，對於政策的了解跟執行都是可以勝任的；至於鄭文燦方面，其身段柔軟、黨內人和沒有話講，如果接任府秘書長，確實適合居中扮演府院黨協調的角色。

派系人士指出，副總統賴清德掌握黨機器，民進黨政府進入「黨政分離」時代，府院黨的溝通協調至關重要，所以未來府秘書長扮演溝通協調的角色，勢必會格外吃重。