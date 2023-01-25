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過年居家布置要當心　客廳放「4物件」恐破財

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

▲過年前布置居家環境要，注意別觸犯風水禁忌。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

2023年即將到來，民眾在新的一年，如何增加自己的財運，據《靈匣網》指出，特別是過年之際，居家風水很重要，如果出了差錯，很可能直接影響整年運勢，尤其客廳不能擺放4樣東西，否則會阻擋新年財運。

仙人掌

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仙人掌擺放在客廳裡，意味著一手斷字訣，會把原本好好的財運，搞得支離破碎，嚴重破壞財運連續性。

床鋪

客廳擺放床鋪，會破壞財運導向，但有些人因為家裡特殊關系，會選擇把床鋪搬到客廳來用，雖然能有效地利用空間，但這樣做本末倒置，會明顯減少財運的到來，會使得財富的總和遠不及之前。

垃圾桶

客廳裡一定都會放垃圾桶，但要注意不要擺放在中間位置，否則會使客廳中心受污，讓家宅氣場充滿污穢之氣，進而破財敗運，最好選擇有蓋子的垃圾桶，才能有效減少晦氣蔓延，垃圾也要定期清理，不能堆積太長時間。

保險櫃

客廳不僅是家人交流感情的場域，也是迎接客人的社交空間，是家庭中最不具有隱私的區域，而保險櫃代表財運，也是聚財之地，俗話說，錢財宜藏不宜露，因此保險櫃等儲藏錢財的物件，不適合放置在客廳，相當於露財，對家人的財運是有一定的影響，建議大家將保險櫃放在臥室中，這樣錢財才會越積越多。

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