誤將裝有紀念性手錶紙箱當垃圾回收　南警積極協助尋回

▲台南市警一分局府東派出所巡佐楊國良及警員郭岳岷，全力尋回被回收的紀念性手錶，獲失主感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局府東派出所巡佐楊國良及警員郭岳岷，20日晚上6時24分接獲通報，1家公司年終大掃除，員工一時疏忽誤將裝有未拆封價值新台幣3萬元手錶的紙箱交給回收婦人，報案人表示該只手錶對自己具有紀念意義，警方據報調監視器追查，並在里長協助下，找到回收婦人，循線尋回該只手錶。

一分局指出，員警了解原委後，深知該只手錶對報案人極具重要性及紀念價值，故立即查閱現場周遭監視器影像，所幸不久便從監視影像中發現回收婦人所騎乘之普重機，且後方掛有當時放置回收物品用之子車，然因車牌遭子車遮蔽無法辨識該機車車號，警方續再以婦人影像中的特徵及車輛樣式等資料逐一過濾車輛，並將婦人及車輛特徵分享予當地里長，警民共同合作希望能找到婦人身分。

▲台南市警一分局府東派出所巡佐楊國良(左)及警員郭岳岷。

後在裕聖里里長熱心幫助下知悉回收婦人路線，警方立即陪同報案人在轄區大街小巷內找尋，終在警方費盡千辛萬苦下，找到仍在路上持續進行回收的婦人，惟婦人當下表示無法陪同警方到放置回收物之場所找尋，僅約略告知警方回收物放置位置。

正巧東所巡佐楊國良曾前往該婦人描述地點查獲竊案，故警方隨即帶著報案人前往仁德區蓄水池某處鐵皮屋找尋，經過警方與報案人的努力下，終於在鐵皮屋一堆回收物品中翻找到該只手錶，報案人在找到手錶後，非常感謝警方在寒夜中全力協助辛苦找回手錶。