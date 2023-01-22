奪世界撲克巡迴賽台灣站冠軍！正妹業務下班兼差發牌手原因曝

記者邱中岳／台北報導

她是德州撲克競技運動上的發牌手，也是國內業餘女牌手，平常除了在資訊公司擔任業務之外，2年多前接觸德州撲克，輾轉由朋友介紹到德州撲克協會打比賽，最後直接應徵發牌手，原因竟然是，可以觀察每個人在打比賽時的小動作。

Mia，謝雅文，國際貿易學士畢業後從事過服務業、運動品牌專櫃，輾轉到科技公司擔任業務，外型亮眼、身材高挑的她，也是台灣德州撲克競技運動的業餘選手，2022年獲得世界撲克巡迴賽台灣站女士賽冠軍。

▲Mia在科技產業擔任業務工作，下班後到德州撲克協會當發牌手。（圖／記者邱中岳翻攝）

第一次聽到德州撲克，Mia表示，是在郵輪上看到，認定就是賭博的一種，2年多前與朋友聚會時一起玩樂，經過朋友介紹認識德州撲克，一起前往台北的德州撲克協會參加比賽，並開始重新認識的德州撲克競技運動。

Mia表示，可以透過對手臉上、肢體的小動作猜測對手牌面大小，例如在一場比賽中，對手叫牌時推出所有籌碼「ALL IN」，但回想見過這名選手其實牌不好，幾乎都以這樣的方式逼退對手，所以選擇跟進，最後頂住壓力獲勝。

▲Mia透過當發牌手，可以觀察每個人在下注、跟注的表情跟動作，增加自身觀察對手的能力。（圖／記者邱中岳攝）

甜蜜寫在臉上，Mia後來在科技產業擔任業務後，利用下班後就會到德州撲克協會當發牌手，也因如此認識了現任的男朋友，2人因為德州撲克協會的關係認識彼此，但在2022年後感情迅速升溫，最後進而交往。

身為業餘玩家的Mia，參加比賽約2年多的時間，累積總獎金約50萬元，回想剛完德州撲克競技半年，參加比賽後贏得第一場首勝，也表示，當時報名費1500元很貴，還好最後順利贏得8萬元獎金。

▲Mia現在是業餘選手，希望能夠精進自身能力，成為國家代表隊一員。（圖／記者邱中岳攝）

總獎金累積50萬元，剛在2022年11月拿下世界撲克巡迴賽台灣站女士賽冠軍，平時閒暇之餘除了德州撲克競技，也常常參加體育活動，包括打籃球、騎腳踏車，希望未來可以成為職業選手，代表台灣出國比賽。