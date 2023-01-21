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新年話題卡關神救援！「這題你會嗎」看AI繪圖解謎搶紅包

▲▼MOOD推出「全力兔擊！看圖你猜」活動陪大家過新年！（圖／翻攝MOOD App）

▲過年聊天不NG，就靠這個新招「這題你會嗎？」開啟新話題。（圖／翻攝MOOD App）

生活中心／台北報導

「念這個系出來要做什麼」、「年終/薪水多少」、「什麼時候要結婚啊」、「你不記得我嗎」……今年連放10天的農曆春節假期雖然讓人很期待，但不太熟的親戚們團聚在一起有時候難免會因為地雷提問誤開戰場、或是找不到話題而尷尬，希望過年的每一天都能開開心心保平安，要如何打破我們和親戚們之間的尬聊沉默結界，就靠這個新招「這題你會嗎？」開啟新話題吧！

▲▼MOOD推出「全力兔擊！看圖你猜」活動陪大家過新年！（圖／翻攝MOOD App）

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▲MOOD推出「全力兔擊！看圖你猜」活動陪大家過新年！（圖／翻攝MOOD App）

結合全球大熱的AI繪圖風潮和年節氛圍儀式感，專屬新世代生活價值共享社群媒體平台MOOD特別從1/21除夕夜開始連續九天，推出「全力兔擊！看圖你猜」的活動陪大家過新年！每天不定時發佈由AI出圖的解謎題目，猜猜謎底是哪一句「四字成語」，先一起用下方兩張熱身題來小試身手。

熱身題：燒腦值三顆星（答案請見文末）

▲▼MOOD推出「全力兔擊！看圖你猜」活動陪大家過新年！（圖／翻攝MOOD App）

熱身題：燒腦值五顆星（答案請見文末）

▲▼MOOD推出「全力兔擊！看圖你猜」活動陪大家過新年！（圖／翻攝MOOD App）

在線看AI繪圖解謎活動不只燒腦又好玩，MOOD官方也準備了滿滿的新年加碼禮物，要讓所有參與參迷的會員在萌兔年的一開始就能滿載而歸！從除夕1/21到年初八1/29每日解題前三名回答正確的「兔Fast解答快手獎」，第一名可以獲得家樂福禮券200元、第二名獲得168MP點數、第三名則有88MP點數。

如果手速不夠快也別擔心，只要連續九天參與所有猜謎題目，活動結束後MOOD將抽出共8位的「兔Good全勤寶寶獎」，幸運兒能獲得勝博殿300元即享券、66MP點數等好禮。最後還有「 兔Sweet友情分享獎」只要分享題目到IG/FB社群邀約好友一起來解謎，將截圖畫面私訊MOOD APP官方品牌號即可參加抽獎。

▲▼MOOD推出「全力兔擊！看圖你猜」活動陪大家過新年！（圖／翻攝MOOD App）

▲MOOD官方準備了滿滿的新年加碼禮物，要讓參與猜謎的會員滿載而歸！（圖／翻攝MOOD App）

立馬下載MOOD出發搶新年禮物>>>
https://mood-app.app.link/2023cny_ETnews

熱身題解答：火冒三丈（火冒三藏）、守株待兔（手豬帶兔）
  

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