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重案回顧／冷血燒死6至親！翁仁賢出庭比中指　嗆法官：多讀點書

▲▼翁仁賢對記者比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

▲翁仁賢對記者比中指。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃資真／綜合報導

桃園52歲男子翁仁賢不滿父母偏心，於2016年除夕夜一家人吃年夜飯時縱火，帶走包含父母在內等6名親人的性命，最終遭判處死刑。審判期間，翁仁賢毫無悔意，數度冷血開嗆，除了轟法官「麻煩讀點書」，還嗆存活的大哥「好好保重身體，等我追殺你們幾次輪迴。」

2016年2月7日當天，翁家子女接連回到桃園龍潭的老家圍爐團聚，翁仁賢事先買好20公升汽油，趁著一家人開心吃飯時，將停放在家門前的轎車引擎蓋倒滿汽油，接著提油桶朝飯廳潑灑點火，冷血看著、聽著家人們陷入火海掙扎與哀號的慘況，最終這場大火帶走翁仁賢的父母、看護、侄媳、2名親侄的生命，另外5名親屬也分別受到嚴重燒燙傷。

而翁仁賢從犯案後到執行槍決的前一刻，從未有任何悔意，偵訊時警方告訴翁仁賢他的父母都被燒死，他竟冷血回應「他們本來就應該死了！」對於有人幸運逃出，翁仁賢竟感到懊悔，「如果當天我沒有先對汽車潑汽油，就不會是現在的情況，這是我最失敗的地方。」

2018年7月開庭時，法官問到他為何要買「高明的殺手」這本書，翁仁賢突然說：「麻煩讀點書，用心一點再問問題好嗎？」同年9月開庭前，翁仁賢公然對記者比中指、大聲唱歌，甚至在庭上嗆大哥「好好保重身體，等我再追殺你們幾次輪迴！」

11月再開庭，翁仁賢對於法官的問話表示不滿，當庭搶話要發言，但法官不理會，翁直接嗆「你不敢聽是不是？」、「台灣司法無望？」、「Fuck You，You know.」

還押看守所時，記者問翁是否還有話要說，翁比中指笑說「這個指頭你如果知道是什麼意思的話，就可以跟我說話了。」

▲▼翁仁賢遺體送出。（圖／記者宋良義攝）

▲翁仁賢遺體送出。（圖／ETtoday資料照）

更審期間，翁仁賢與承審法官曾德水多次槓上，當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，也曾賴坐在地上，嗆法官「你不夠格」。

最後一次開庭時，四哥在庭上稱翁「畜牲」、「豬狗不如」、「罪大惡極」，翁則不甘示弱喊「你要跟我對罵嗎」、「搞不清楚狀況，會變這樣，都是你們幾個造成的。」翁仁賢也說，「如果認為他們做的對，可以，人可以輪迴幾十次，我在上面等，我就追殺你們幾十次。」冷血語錄不勝枚舉。

法院考量他犯案手段兇殘、犯後毫無悔意，又經過鑑定後，翁仁賢並無教化可能，有與世永久隔絕之必要，翁仁賢一、二審、更一審皆被判處死刑，並在2020年4月1日槍決伏法，成為蔡英文總統任期內第2位執行的死刑犯。

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