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平安符1年換1次　放「口袋」會失效！3禁忌一次看

記者黃翊婷／綜合報導

春節期間許多民眾都會到廟裡拜拜，並求取平安符，但平安符其實是有效力期限的，而且不可以隨便借給他人，也要避免帶進廁所或浴室，或是放在腰部以下的位置。

▲▼護身符,平安符。重傳LOGO。（示意圖／記者陳致平攝）

▲平安符的效力期限只有1年。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同。）

桃園義凌宮無極虛空地母至尊代言人、旺好運平台身心靈引導者里沙老師表示，一般平安符中會有該宮廟神明降靈後親開的符筆，攤開符祿中的紅色印章，相當於該神明本身，如同一般人所持有的印鑑一樣，所以平安符能對「好兄弟們」達到威嚇的作用。

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里沙老師提醒，民眾在宮廟求得平安符，要記得拿著符祿到天公爐順時鐘繞3圈，也就是「過香爐」，這個動作是要讓廟宇中的主神為平安符編派天兵天將進駐。

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲民眾可以趁著每年新年到廟宇拜拜時，順便更換平安符。

另外，里沙老師表示，有些人可能會以為一張平安符可以從年輕用到老，這是錯誤觀念，平安符其實有效力限制，期限為1年，民眾可以趁著每年新年時更換，過期的平安符就加上壽金，向神明感謝這1年來的保佑之後，再與金紙一同放進金爐燒化。

至於平安符可不可以借給別人，里沙老師說，平安符屬於個人的貼身之物，最好不要隨便借人，也要避免帶進廁所或浴室，隨身攜帶時要注意不能放在腰部以下的位置，也就是說，如果民眾把平安符放在錢包裡，要避免把錢包整個塞進口袋中，以免平安符失去效力。

● 本文獲得旺好運授權。

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