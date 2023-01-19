社畜下班累垮不舒服！搭車遇大叔讓座「說1句」...他感動：真帥氣

▲男子身體不舒服擠電車，遇善心大叔讓座。（示意圖／路透）



實習記者林郁婷／綜合報導

在公共運輸上讓座給有需要的人是種美德。一名日本男子近日就碰到這樣的事情，當天他下班後，因為勞累導致身體不舒服，再加上當時電車上滿滿都是人，他只能強忍不適站著，這時一名年約40歲男子發現他的狀況，立刻起身讓座，甚至說出了一句暖心的話，讓他非常感動並且立志未來也要成為這樣的人。

根據日媒《grape》報導，住在東京的日本網友「@senseiwakame」日前在推特發文分享經歷，表示有天下班後搭電車準備回家，當下身體又累又不舒服，但是電車剛好客滿沒有空座位，只好一直站著閉目養神；這時突然一名目測約40歲男子發覺他的異樣，走過來想讓座給他，還說了一句「抱歉沒有第一時間發現，請坐吧。」讓他頓時覺得對方不僅溫柔，還很帥氣，更在心中想著以後也要成為這樣的人。

貼文一出不少網友直呼讓座的男子根本是天使，「好溫柔」、「令人尊敬的紳士」、「光是要主動說出來，就需要勇氣了」、「天使現身了」、「還是有這樣的人存在」；還有人也分享自己被陌生人幫忙的經驗，「20多歲因為唸書超累，在車上站著打瞌睡，結果前面的男子就讓座給我了」、「我以前不舒服要吐時，也碰到一位上班族男性幫忙」。