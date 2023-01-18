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今拚交保！彰化議員父子涉賄羈押55天　文宣綁樁手法曝光

▲彰化縣議員當選人施嘉華。（圖／翻攝自施嘉華臉書）

▲彰化縣議員當選人施嘉華。（圖／翻攝自施嘉華臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員當選人施嘉華選前3天被檢方查獲以贊助村里長、鄉鎮代表競選文宣品，涉嫌綁樁，等同以7500元到55,000元不等金額行賄，被依違反選罷法羈押禁見通信，檢方18日起訴，由於施嘉華父子仍否認犯行，認為是單純贊助文宣品，請法官從重量刑。至於能否交保，地院排定下午4點開庭審理。

2022九合一大選，施嘉華捲土重來角逐縣議員，又被彰化地檢查獲，施姓父子都被依選罷法羈押禁見通信，另施妻與林姓樁腳等6人分別以1萬至20萬元不等交保候傳。

依據起訴書內容指出，施嘉華早在去年1,2月間得知周男欲參選鄉代，即表示願意贊助文宣筆(1支7.5元)和打火機(1個9元)，5月23日透過某禮品社代為訂購，並製作印有「伸港鄉民代表候選人周XX….」等字樣文宣品，價值64,500元。

去年11月21檢調搜索該家禮品社，當場查扣施為眾多候選人訂購的銷貨單等，施嘉華獲悉此事後，要周男接受調查時，必須表示「已付清款項」，還要周男在文宣品製作單據等「3千筆 22500、2000+1000打火機 27000、ok」，簽名並寫上「已支付」，周男以證人身分被傳喚時，做偽證「自己委託施嘉華幫忙製作文宣」，「並有付貨款」，但隔日22日接受檢察官複訊時，主動坦承，並表示同意接受緩起訴之處分，事後也自動繳回犯罪所得64,500元。

另外，施嘉華也用同樣手法贊助伸港鄉某位林姓村長候選人製作1500支筆(值15000元）、陳姓女候選人製作1萬9900元的文宣筆及文宣紙。施嘉華的妻子鍾女，向線西鄉村長候選人柯女夫婦要贊助7500元的文宣筆，被柯夫拒絕，還拿錢到施嘉華服務處返還。

檢方還調查到，施嘉華因與和美鎮代邱姓候選人是結拜兄弟，於9月中旬、10月底，分別免費提供2萬個文宣口罩(單價1.8元)，共價值72,000元，直到檢方於11月21日上午8時前往XX生技公司搜索，當場查扣到施為候選人訂購的內帳，施父得知後隨即用Line訊息傳送說「邱代表，剛才口罩公司送帳單，麻煩請跟我二媳婦結算，謝謝你」，藉此案示邱男，必須表示已與施約定選後再還錢，邱22日被檢方傳喚時，作偽證，「9月有約定了，每個月還2萬元」，隔天邱主動到地檢署向檢察官坦承。

檢方偵結，2018年，施嘉華曾角逐第三選區縣議員（和美、伸港、線西），施父涉嫌拿現金給杜姓樁腳，再透過杜以1票500元向選民買票，施父被羈押，但施仍以第三高票當選。2019年7月3日判決出爐，判決施嘉華當選無效，高等法院也駁回施男上訴，當選無效定讞。施嘉華父親被判刑2年、緩刑5年。

檢察官認為施嘉華至今仍不知悔改，再次企圖以贊助或墊付文宣品費用名義而變相行賄，應予以嚴厲譴責、施嘉華父親、施嘉華夫妻及林男、陳女、陳男等6人起訴，並建請重重量刑，至於被告邱男積極配合辦案，建請法官審酌予以緩刑或從輕量刑、而周男則以緩起訴處分。

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