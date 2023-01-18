關窗用電暖器...男酸中毒送醫插管救回一命　醫籲留意保暖　

▲老翁不當使用保暖電器，室內缺氧導致酸中毒住院，部苗胸腔科主任陳俊偉(左)和醫療團隊探視患者。（圖／部立苗栗醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗日前一名80多歲許姓老翁在家裡開電暖器禦寒，因為沒有開窗通風，導致室內缺氧，加上本身又有慢性肺阻塞病史，肺部呼吸功能不佳，造成體內二氧化碳蓄積、酸中度，經緊急送衛福部苗栗醫院急診就醫，一度失去意識，幸經插管治療及肺功能復健之後，現已順利出院。

衛福部苗栗醫院胸腔科主任陳俊偉醫師指出，天氣溫度突然改變，容易造成有心血管疾病或年長者身體發生問題，尤其銀髮族更要注意保暖。陳主任特別提醒民眾使用電暖器應注意：1.使用電暖器時須開窗保持通風，避免缺氧情形發生。2.注意用電及電暖器周邊安全，避開潮濕環境及易燃物。3.開電暖器時可以在室內放一盆水，保持空氣濕度。

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▲陳俊偉主任提醒，應正確使用電器保暖，才能確保安全並維持健康最佳狀態（示意圖，非當事人）。（圖／部立苗栗醫院提供）



陳俊偉表示，不同溫度環境轉換時，會造成血管極大的壓力，尤其像起床前後被窩溫度、洗澡前後浴室環境及室內溫度之間，還有就是室內室外在天冷時溫差大，建議家中長輩可以在床邊準備外衣，室內可以開暖氣，有些家戶內裝的冷氣機，其實是有暖氣功能，民眾可以善加利用，或者可以在浴室內裝設天花板嵌入式照暖燈、洗澡前在浴室門口開電暖器，電暖器使用要遠離潮濕及水源，維護安全。

陳俊偉提醒民眾，天氣冷外出保暖，年長的長輩可以戴帽子、圍巾及手套等，儘量覆蓋體表，隨著環境溫度變化調整衣著，避免神經對溫度調節紊亂，造成身體不適。