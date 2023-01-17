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台南災防業務全項優等六都第一　黃偉哲：跨域整合成就全國典範

▲行政院2022年度災害防救業訪評總成績公布，台南市災防成果備受各界肯定，在行政院及中央各部會共21項評比中，榮獲全項優等、六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院2022年度災害防救業訪評總成績公布，台南市災防成果備受各界肯定，在行政院及中央各部會共21項評比中，榮獲全項優等、六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院2022年度災害防救業訪評總成績公布，台南市災防成果備受各界肯定，在行政院及中央各部會共21項評比中，榮獲全項優等、六都第一，市長黃偉哲樹立災防工作跨域整合新典範，推動台南市成為安全、宜居的韌性城市邁向新紀元。

市長黃偉哲表示，災防工作是百年大計，養兵千日寧可不用，但不可不備。尤其近年來全球環境劇烈變遷，大規模颱洪、地震、枯旱等時有所聞，台南市曾走過莫拉克風災、集集大地震、美濃大地震及110年的百年大旱等嚴峻天災考驗，而今年嘉南地區一期稻作因缺水停灌休耕1.9萬公頃，更是我們必須嚴肅面對與克服的難題，感謝中央給予台南市最高榮譽的肯定，災防工作沒有最好，只有更好，我們將持續以更謙卑的態度、更嚴謹的整備來迎接未知的挑戰。

▲行政院2022年度災害防救業訪評總成績公布，台南市災防成果備受各界肯定，在行政院及中央各部會共21項評比中，榮獲全項優等、六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府秘書長兼災害防救辦公室主任方進呈指出，災害防救並非少數單位的工作，而是一項跨領域、需要高度整合的全方位工作，也是涵蓋許多工程建設與非工程措施的重要課題，除了平時積極整備，也必須放眼未來，市長自上任以來即要求各局處積極運用科技如物聯網、人工智慧等技術結合防救災工作，包含智慧防汛、地下公共管線圖資系統、大台南智慧交通中心、台南共照雲、台南快疫通及無人機等，持續提升本府科技防災、智慧城市的應用層面。

消防局長兼災害防救辦公室副主任李明峯說明，災防工作沒有假期，更不容許怠惰，市府去年辦理災害防救演習、萬安45號演習、推動各類自主防災社區與韌性社區累計68處，並培養防災士約800人，此外，全國首創災害準備金單一窗口、災後復建工程全生命週期管控等成果豐碩備受肯定，都為應對現在進行式的極端氣候與複合式災害積極整備。

▲行政院2022年度災害防救業訪評總成績公布，台南市災防成果備受各界肯定，在行政院及中央各部會共21項評比中，榮獲全項優等、六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府災防辦執行秘書王雅禾參議進一步說明，行政院辦理全國災防業務聯合訪評，涵蓋行政院、內政部、國防部、教育部、經濟部、交通部、衛服部、環保署、農委會、原能會及國家災害防救科技中心等11個中央單位共21項領域，台南市在全國各直轄市與縣（市）中脫穎而出，榮獲全項優等也是六都第一，非常感謝中央對於市府災防團隊努力的肯定，期許台南市災害防救做得更好，也讓市民平安過得更好。

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