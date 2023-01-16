中重症+52！7例屬兒少重症　2名青少年「MIS-C合併心肌炎」住加護





▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增通報52例新冠中重症，其中有7起兒少MIS-C。值得注意的是，當中有2例青少年病況較嚴重，且都是MIS-C合併心肌炎，被收治加護病房搶救，一人已經出院，一人還在救治中。

指揮中心公布今日新增15409例本土個案，比上周同日下降8.8%，另增223例境外移入，確診個案中新增40例死亡。今日另新增通報52例新冠中重症，其中19例中症，33例重症。

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值得注意的是，重症有7例兒少，分別是5名兒童與2名青少年。兒童部分有5起，年齡分布3個月大到10歲，都已經出院，另2名是青少年且症狀嚴重。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案分別是14歲男性，沒慢性病、接種三劑疫苗，11/10曾確診新冠，1/4頭痛、頭暈、喉嚨痛，1/5出現胸悶、胸痛，特別是躺下時呼吸不順，被送到急診，檢查抽血發現心臟指數偏高，診斷為MIS-C合併心肌炎及心包膜炎。1/6收治加護病房，給予免疫球蛋白等藥物治療後，病況好轉，1/13出院。

另一名為17歲男性，沒打疫苗，1月1日發病，1月2日至急診，檢查有心肌炎，合併急性心衰竭，檢查有新冠N抗體陽性，懷疑是MIS-C引起心肌炎，收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇治療，呼吸窘迫有插管使用呼吸器，目前仍在加護病房救治中。

根據指揮中心統計，新冠兒童重症累積302例，其中41例死亡；重症中有200例MIS-C；13~18歲青少年重症累積31例， MIS-C10例。