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路燈吊掛超巨「厲鬼」！枯髮四散+頭冒紅光...駭人畫面曝


實習記者林郁婷／綜合報導

街道上竟出現令人嚇破膽的景象！一名網友傍晚時走在路上，抬頭看向天空的瞬間被嚇了一跳，一盞細長高大的路燈，上面爬滿了藤蔓，再配上路燈的燈光，整體氣氛詭譎，在昏暗的天色中，就像恐怖電影中披頭散髮的「厲鬼」，正面露兇光地盯著自己看。

推特帳號「@TheNathanOne」近日分享一張照片，拍攝地點是在波蘭弗羅茨瓦夫（Wroclaw）的某處的一盞路燈，從照片中可見，這盞路燈整個都被藤蔓覆蓋，完全看不到路燈本身的樣子，雖然照明度並未受到影響，但隨著天色逐漸昏暗後，卻出現可怕的畫面。

只見在路燈的映照下，黑漆漆的藤蔓枝條，彷彿是一個披頭散髮且佝僂著身軀的厲鬼，高掛在路燈高處，尤其在燈光的照映下，一股詭譎氣氛像是燃燒的怒火，讓人充滿驚嚇，加上當時是傍晚，天空灰灰暗暗的，看到這個景象，立刻把他嚇地不敢直視。

畫面曝光後網友們全嚇壞了，「有種怨念很深的感覺」、「實在太像恐怖片了」、「我現在算是知道某些都市恐怖傳說是怎麼來的了」、「半夜看到真的會被嚇到心臟病發」、「真的是巨大的厲鬼」。

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關鍵字：

路燈藤蔓

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