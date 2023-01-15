搶修蘇花大清水隧道！碎裂2巨石　今17時搶通後3天仍有管制

▲搶修人員在災點進行巨石碎解及土心降挖清理作業。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路台9線大清水南口明隧道路段11日深夜發生上邊坡坍塌道路阻斷，經連日搶修，已將現場阻斷通路的2顆巨石裂解，清除約土方約950立方公尺，預計15日17時完成搶通。

第四區養護工程處指出，經12日~今3天日夜搶災，二側機具已挺進中間巨石區域並完成二顆巨石裂解，已清除約土方約950立方公尺，另外也完成明隧道上方方堆積之土石約180立方公尺，今日持續清理其餘土石方，及開始進行不穩定岩盤區刷坡，後續清除殘留土石，並進行簡易防護及最後清除。

養工處同時表示，開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，實施夜間封閉道路。後續16日～18日配合現場持續坡面防護作業，每日放行上午5~8時、中午11~13時、傍晚17~19時3個時段，夜間不開放，請用路人配合管制通行，提前規劃行程。春節期間1月19日至1月31不管制交通。

因應本次災害交通疏運，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車（即中巴）及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

觀察今日替代路線疏運，台8線昨（13）日車流至17時止，西向（往台中）745輛、東向（往花蓮）476輛，相較平時西向200輛（車流量增加約4倍），東向200輛（車流量增加2倍以上）。

公路總局呼籲大雨、地震過後山區土石鬆動，易發生落石坍方，行駛山區道路應留意行駛風險，並多運用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw)）及收聽警廣即時路況。