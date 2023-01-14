遲到罰3杯「阿莎力」全乾了　違規左轉還騎人行道...莽男慘了

▲呂姓男子（右）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名呂姓男子（32歲）12日凌晨3時許到KTV參加同事和朋友的聚會，因為遲到被大家起鬨罰喝3杯，他也豪氣的把酒喝掉，聚會結束後，他想說喝得不多，於是心存僥倖騎車回家，卻在一處路口違規左轉被員警攔下，盤查後發現呂男帶有酒意，一測酒測值0.28毫克，剛好超過「一點點」，讓他大呼倒楣後悔，偵訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

▲呂男因違規被員警攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局自強路員警12日凌晨4時許，巡邏經過中山、大同路口時，見一機車騎士違規左轉，還騎上人行道，於是尾隨在後，在中正三路與南華路口攔查，發現騎車的呂男渾身酒味，經施以酒測，酒測值0.28毫克，超過法定標準，於是將他帶回偵辦。

警方調查，呂男是在凌晨3時許，騎車前往參加與同事相約在七賢二路某KTV的聚會飲宴，但因故遲到，被要求罰喝3杯啤酒，呂男也阿莎力的喝乾，一個多小時後聚會結束，他心想喝不多且無醉意，所以騎乘機車返家，途中被查獲酒駕，相當懊惱，員警告誡幸未肇事，勿再有酒駕情事。

新興分局長古瑞麟表示，警方於任何時段皆會積極查緝酒駕等惡性重大違規，酒駕是現今社會最為人所唾棄的違法行為之一，民眾如參加飲宴，切勿酒後駕車，若有飲酒，務必以代駕或搭計程車離開，警方會持續強力執法及宣導，全力杜絕酒駕，以維用路人安全。