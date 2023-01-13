柯文哲確定退休！2／1起離開台大醫院　今院務會議獲贈小熊感謝貢獻

▲柯文哲獲院長吳明賢頒贈台大醫師小熊。（圖／翻攝自柯文哲Facebook）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨主席柯文哲去年底卸任台北市長回到台大醫院上班，今天在臉書宣布提前退休。其實今（13日）天台大醫院院務會議中特別感謝本學期期退休的8名教授，柯文哲也在其中。院長吳明賢受訪證實，今天院內確實有退休儀式，柯市長的退休申請已經呈報到學校，2月1日就會離開台大醫院。





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▲柯文哲今天發文鼓勵學測學子，保持平常心「反正緊張也來不及了」。（圖／翻攝自柯文哲IG）

柯文哲去年12月25日卸任台北市長，回歸台北市民、台灣民眾黨主席及台大教授的身分，26日起台大醫學院上班，回歸醫師本業工作，也一直傳出他預計2月辦理退休之後，投入2024總統大選。

台大醫院今（13）日下午舉辦院務會議，配合學期結束，例行在會議中感謝退休教授，總計有8人將退休，其中一人就是柯文哲，每人都獲得院長吳明賢致贈白袍上繡有醫師本人名字的台大醫師小熊。

吳明賢受訪表示，今天確實有院內退休儀式，柯市長要退休了，主要是感謝他對台大醫院30年來貢獻。其實今天感謝的都是非常資深的主任與教授，感謝他們每個人的貢獻，才特別準備紀念禮品。吳明賢說，目前柯文哲的退休申請已經呈報到學校，預計2/1起離開台大醫院。

▲柯文哲回歸醫生本業首日受到關注。（圖／記者屠惠剛攝）





▲台大醫院125周年院慶研討會也曾出現台大醫師熊，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）