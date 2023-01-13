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住旅館偷拍A片！7女優「床上扭腰」性感照流出　被經理看到慘了

▲▼英國成人女星在旅館偷偷拍A片。（圖／翻攝ig@laceyamourr、laceyamourx）

▲英國一群成人女星在旅館偷拍A片，還把花絮照分享出去。（圖／翻攝ig@laceyamourr、laceyamourx，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國7名成人女星擠在一張小床上扭腰擺臀，性感照片流傳至網路，卻引發幕後風波。連鎖平價旅館TraveLodge指控，拍攝團隊在旅館多個房間製作色情內容，但僅預約一般住宿，完全沒有告知成人娛樂商業用途，管理階層即將對此採取法律行動。

▲▼英國成人女星在旅館偷偷拍A片。（圖／翻攝ig@laceyamourr、laceyamourx）

▲其中一名女優萊西在instagram分享花絮照。（圖／翻攝ig@laceyamourr、laceyamourx）

TraveLodge表示，工作人員當下就察覺異狀，因為這群人看起來不像常客，還大搖大擺將攝影器材推進來，連問都沒有問。發言人說，「我們正在執行此事件的調查，如果確信有人違反住宿條款，將毫不猶豫終止未來任何預約，並且採取法律行動。」

▲▼英國成人女星在旅館偷偷拍A片。（圖／翻攝ig@laceyamourr、laceyamourx）

▲萊西表示她們只是想要做好自己的工作。（圖／翻攝ig@laceyamourr、laceyamourx）

《太陽報》報導，拍攝團隊起初砸下1萬英鎊（約新台幣37萬元），在附近租了一棟豪華別墅，卻被房東趕出去。他們試圖另覓適合場地，卻又被大雪困住，最後才在TraveLodge預定一間家庭式套房及4間雙人房，每晚只要43英鎊（約新台幣1600元）。不過，23歲AV女優萊西（Lacey Amour）喊冤，「我們只是試圖做好自己的工作」。

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