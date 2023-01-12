吃麻辣鍋撈出一片「大毛肚」　仔細一看：X！是用過的抹布

記者魏有德／綜合報導

四川成都一名寧先生因公司加班，便和同事6人花了213元人民幣（約937.2元新台畢）點了知名火鍋品牌「燒火鋪」的即享麻辣鍋雙人餐兩份，準備一飽口福。沒想到，眾人吃到一半時，寧先生從麻辣鍋中撈出一塊使用過的抹布，有同事嚇到口出穢言，也有同事當下便感到噁心嘔吐，氣到直接找品牌方討說法。

▲民眾吃即食麻辣鍋發現一片大毛肚，仔細看確定是一條髒抹布。（圖／翻攝微博，下同）

《新聞晨報》報導，品牌方給的回覆是，可能為員工操作時誤將抹布倒在鍋裡，會給出3倍賠償。寧先生則表示，自己之後只接受品牌方和平台方的聯繫，並要求相關部門介入處理。

從寧先生拍攝的影片可以發現，他從鍋裡夾出一塊黑糊糊的大片物體，原以為是麻辣鍋常見的配料「毛肚」，不過這片毛肚也太大片，仔細一看才發現是條「毛巾」（抹布）。

寧先生等人打開即食鍋時，一度覺得俄顏色有點不對，本想說是「番茄鍋」，吃到一半才發現裡面有毛肚，還想要把它剪開食用，這才發現不對勁，「有兩個女生直接噴射性嘔吐。」

經詢問，店家回覆寧先生確實是塊抹布，是工作人員在操作時拿來墊手用的，因為粗心掉進鍋裡，當事人已經被直接開除，並給寧先生3倍賠償。