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本土確診大降逾2成！莊人祥分析1原因打亂研判　陸入境陽性率趨勢曝

▲▼1/11新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/11新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增25245例本土個案，比上周同日下降約24.3%，降幅明顯，是否第三波疫情高峰已過？指揮中心發言人莊人祥分析，近期疫情趨勢可能受元旦連假影響，打亂研判，還要再觀察一周情況才會比較明顯。指揮中心另公布最新中國入境PCR採檢狀況，1/9日機場入境陽性率降至12.6%，小三通入境陽性率則維持18.9%；9天篩檢下來整體陽性率17.8%。

▲▼1/11自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

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▲1/11自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

國內正在經歷第三波Omicron本土疫情，然而近期疫情不同先前持續上升，開始呈現上下波動，且這兩天都是下降趨勢，但是根據先前指揮中心的模型預估，應該是本月底、下月初達到高峰，趨勢是否出現變化？

莊人祥分析，因為上周有元旦連假等因素，有點打亂研判，一般而言每周的周二、周三是一周病例數最高的時間，上周連假後周二（1/3）為首個上班日，病例數下降，周三(1/4)通報則包含部分連假的病例回補通報，病例數衝破3萬，造成今日病例數和上周相比，有明顯的下降幅度。

莊人祥表示，先前單周上升達4成，指揮中心預估本周疫情會比較低，但是否高峰已到，還要再繼續觀察，看看接下來的一周會不會持續下降。莊人祥也提到，國內先前感染已經多次，後續的疫情波就會越來越小，不會像以前出現持續上升再下來的明確波段，現在可能就是比較小波在社區流行，也希望持續下降至基準值。

▲▼1/11金馬春節交通專案旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲1/11金馬春節交通專案旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

國內1月1日起全面針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，指揮中心今日公布最新採檢結果，1月9日有1615人從桃園、松山2機場入境，檢出陽性個案204人，陽性率12.6％，和先前約在2成上下的陽性率相比，出現下降趨勢。同日金馬小三通乘客春節專案復航，有132人入境，25人陽性，陽性率18.9%。據指揮中心統計，從1月1日至1月9日總計有11445人，陽性確診有2034人，整體陽性率17.8％。

莊人祥指出，中國入境旅客目前仍以機場的量比較大，每日入境上千人左右，加上中國當地一波疫情慢慢下降，影響陽性率變化；至於小三通頂多百來人入境，主要是來自廈門，反應當地的傳染達到一定程度。

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