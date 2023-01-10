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快訊／反擊南韓升級入境檢疫！中國宣布：停發南韓旅客短期簽證

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

南韓政府日前升級了針對來自中國旅客的入境檢疫措施，引起了中國官方的強烈不滿。中國駐韓大使館10日宣布，自即日起，中國駐韓使領館暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。

中國駐韓使館還強調，上述措施將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

▼北京首都國際機場內大批民眾準備搭機。（圖／路透社）

▲▼北京首都國際機場內大批民眾準備出國。（圖／路透）

據了解，南韓政府近期針對來自中國的旅客多次升級檢疫措施，包含1月2日起登機前、落地後的PCR篩檢，一旦結果呈陽性，就必須前往指定地點隔離；5日起入境前還要提交陰性證明；7日起提交陰性證明的對象擴大至港澳入境者。

另外，南韓政府也規定，至1月底前，限縮辦理短期入境觀光簽，停止增開航班，來自中國的航班只可降落仁川機場。

事實上，除了南韓以外，歐美多國也都針對來自中國的旅客升級了檢疫措施。對此，中國外交部發言人毛寧3日表示，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。

毛寧更強調，中方對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取「相應措施」。

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場提著行李。（圖／路透）

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