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混凝土業缺工缺車！爆違規運送　交部擬放寬「今年底前合法轉型」

▲記者直擊混凝土車，停在路旁接取消防栓用水 。（圖／記者傅誠攝）

▲混凝土攪拌車業未來只要有4輛新車就可登記汽車運輸業，載送他家混凝土。（資料圖／記者傅誠攝）

記者李姿慧／台北報導

台商回流建廠、公共工程釋出，自用混凝土攪拌車、司機不敷需求，頻發生違規委託其他自用混凝土攪拌車代為運送情況，因應產業困境，交通部今(1/10)預告修法，輔導業者只要具4輛以上全新混凝土攪拌車就可申請汽車運輸業，營運運送業務，目標第一季上路，落日條款訂定業者今年底前須申請轉型合法營運。

交通部表示，現行規定自用車牌混凝土攪拌車僅能載送自家公司的產品，但目前預拌混凝土製造業公司因自用混凝土攪拌車及司機不敷需求，導致有委託其他業者運送混凝土情事，因多數運送者並未具有汽車運輸業資格，其以自用混凝土攪拌車代他人運送混凝土，並收取運費，已構成違規經營汽車運輸業行為，若被稽查可開罰9千到9萬元。

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為協助業者解決困境，交通部則請公路總局邀集混凝土製造業、汽車貨運業研商，交通部表示，既然產業界有這樣的需求，另也有自用車混凝土車也想協助其他家業者運送，因此將修法輔導業者合法轉型為汽車運輸業，除可補辦汽車貨運業設立登記，並得以原領自用混凝土攪拌車牌照，換領營業用牌照。

跟交通部今預告「汽車運輸業審核細則」修正草案，明訂經營屬專辦混凝土運送業務者亦得選擇僅以4輛以上之全新混凝土攪拌車申請籌設，惟限制其僅能經營混凝土之運送業務。若未來如欲比照一般汽車貨運業經營運送預拌混凝土以外營業項目時，須先行補足一般汽車貨運業申請籌設所需之全新車輛數。

另考量全新混凝土攪拌車購置需求增加且時間集中，市場供給能否滿足業者需求具有不確定性，爰訂定必要時得由公路主管機關另行公告延長其應具備全新混凝土攪拌車之期限。

交通部表示，未來業者只要具備4輛以上全新混凝土攪拌車，就可申請登記汽車運輸業，但僅能專門運送混凝土，若打算運送其他營業項目，則須具備20輛全新貨車；此外，協助業者合法轉型也訂定落日條款，相關法規目標今年第一季上路，業者須於今年底前提出申請補辦，不過考量市場新車供應仍有不確定性，因此也保留彈性，主管機關可視情況延長落日條款期限。

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