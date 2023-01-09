八卦山大佛鷹架拆了！佛身「巧克力」色　民眾驚呼：變年輕了

▲彰化八卦山大佛重新露臉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

八卦山大佛有東亞第一大佛的美名，也是彰化縣歷史建築，但長期在風力、生物及雨水等外力作用下，佛身有表層斑駁及漏水等問題，歷經大半年的施工，大佛重新亮相，工程單位已經拆除工程架，今天以嶄新風采迎接新春，佛身巧克力色調結合金黃色系蓮花基座，不少民眾一看驚呼「大佛變得更年輕了」。

「彰化八卦山大佛」於1961年落成，位於八卦山麓，曾有東亞第一大佛美名，雖是戰後作品，但其量體及造像藝術都具有一定水準，深具文化價值，等同於彰化縣的地標形象，成為當地人甚或多數國人生活歲月的記憶，更是彰化八景之一，鑑於八卦山大佛極富歷史文化價值，彰化縣政府於2002年將其登錄為歷史建築。

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▲彰化八卦山大佛重新露臉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

走入一甲子的八卦山大佛，長期在風力、生物及雨水等外力作用下，損壞情況嚴重，雖曾於2004年進行大佛整修及周邊景觀夜間照明工程，並於2000年重新辦理油漆工程，仍有佛身表層斑駁及建物漏水等問題，去年3月開工，走過大半年，大佛終於再度重現，佛身巧克力色調加上黃金色的蓮花底座，給人一種充滿朝氣年輕又平靜莊嚴的感覺，2023年是彰化建縣300年，縣府希望透過整修後，讓八卦山風華再現。

▲彰化八卦山大佛翻修前圖片。（圖／記者唐詠絮翻攝）