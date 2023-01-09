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小心內鬼！離職工佯稱帶人面試　趁隙搬工地上萬元鋼片

▲劉男偕胡男到工地假面試真偷竊遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲劉男偕胡男到工地假面試真偷竊遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2022年12月11日，台北市中正區漢口街工地發生一起建材竊案，涉案劉姓男子趁友人到工地應徵面試時，下手偷搬工地內的不銹鋼L型鋼片建材約數百片，價值約達新台幣1萬多元，離去時遭到工地人員發現當場報警處理。警方到場調閱監視器，發現劉嫌偕友人胡男到場應徵，藉此轉移工地人員注意力，警訊後將兩人依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲劉男偕胡男到工地假面試真偷竊遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警方表示：經查劉嫌（32歲、經查有詐欺、毒品等前科）為該建設公司離職工人，對工地地形瞭若指掌，利用工地人員對其之信任，藉口帶胡男（34歲、詐欺毒品前科）來找工作，利用工地人員面試胡男的空檔，下手偷取工地裡價值約一萬多元的不銹鋼L型鐵片建材數百片。

胡男竊取鐵片後趁隙放到機車置物箱裡，結果離去時被其他工人發現攔下報警處理。警方深入追查，發現劉嫌有多項竊盜前科，研判劉男非初次犯案，便運用偵訊技巧突破劉嫌心防，劉嫌坦承先前工地遺失的數百片鐵片也是他所竊取，警詢後將兩人依竊盜罪嫌送辦。

▲劉男偕胡男到工地假面試真偷竊遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方呼籲，過年期間建築工地內器械及材料，應加強防竊設施，以免成為竊賊行竊下手目標；另警方春節不打烊，若發現可疑人士，隨時聯繫警方查察，以達遏阻功效。

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