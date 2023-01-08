　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／吳怡農深夜突發文：結果不如預期，不代表正向選舉失敗

▲▼吳怡農發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農以5萬4739票敗選。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬0519票勝選，民進黨候選人吳怡農以5萬4739票惜敗。吳怡農8日晚間11點在臉書表示，儘管選舉結果不如預期，但請大家相信「這不代表正向選舉的失敗」，他及團隊的努力從未停止，未來會繼續努力向前，謝謝每一位與他並肩作戰的朋友。

吳怡農臉書全文如下：

【努力從未停止，我們會繼續向前】

首先，我想跟家人朋友、志工夥伴、工作團隊們說：大家辛苦了，謝謝你們。

從12月1日登記參選至今，我們從早到晚的每一場活動，街頭演講、站路口、政見發表會、廟口宣講、掃市場、爬樓梯、追垃圾車等，沒有大家的支援，我們沒有辦法走到這一刻。

謝謝所有主動為我們發聲的戰友們，包括黨公職、民代、組織和個人。這段時間，有越來越多夥伴以各種方式參與這場選舉，我們從來沒有一刻是孤單的，謝謝每一位與我們並肩作戰的朋友。

儘管選舉結果不如預期，但請大家相信，這不代表正向選舉的失敗，也不表示社會大眾期待選舉就是謾罵抹黑，更不等同選民對於政見討論的冷漠與忽視。

透過這場選舉，每一次互動、每一聲加油，我們都感受到整體社會對於民主文化、良善政治的期待。讓正向、乾淨、理性選舉成為主流，是我們繼續努力的方向。

我們的工作不會因為敗選而停止。今天雖然差一點點，但我們沒有時間氣餒、傷心，還有好多工作等著我們投入與推動。

請大家帶著這一路上所有的肯定與支持，驕傲的繼續往前走。

我希望大家知道，這五個禮拜的每一天，我們做的每一件事、每一項堅持都是有意義的。今天現場來了幾位小朋友，希望你們長大後，會記得爸爸媽媽現在的努力、叔叔阿姨的堅持。

透過這一次的行動，我們已經證明：選舉可以是正向、開心、乾淨的。未來我們期待，選舉可以成為思考、辯論國家未來的場域；讓用心構思國家未來的人，可以透過選舉進入體制，好好為民服務。

大家不要氣餒，明天又是新的一天，我們還有很多的工作要做，一起加油、努力。

ET快訊
吳怡農敗選　深夜臉書突發文
上廁所手機滑幾分鐘？醫警告：別超過「1時間」　下場曝光
王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力
丟丟妹怒吼「招牌口頭禪」強勢回歸！　最新動態吸5萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／吳怡農深夜突發文：結果不如預期，不代表正向選舉失敗

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

林智堅「親自監工」新竹棒球場畫面曝光！媒體人傻眼：以為在外拍

兵役延長查照案明闖關　立法院下周還有表決大戰

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

陳其邁肯定吳怡農「乾淨選舉」：顯示民進黨負責的態度

立委補選結果出爐！　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

「王鴻薇勝選不意外」　學者：綠無法擺脫九合一敗選「骨牌魔咒」

學者范世平：吳怡農不適合選舉　「打得太消極不是雖敗猶榮」

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

南非男初逛台灣3C店　見超多選擇讚嘆是天堂

男跨年完跟鵝說新年快樂！　互相「90度鞠躬」超有禮貌

快訊／吳怡農深夜突發文：結果不如預期，不代表正向選舉失敗

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

林智堅「親自監工」新竹棒球場畫面曝光！媒體人傻眼：以為在外拍

兵役延長查照案明闖關　立法院下周還有表決大戰

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

陳其邁肯定吳怡農「乾淨選舉」：顯示民進黨負責的態度

立委補選結果出爐！　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

「王鴻薇勝選不意外」　學者：綠無法擺脫九合一敗選「骨牌魔咒」

學者范世平：吳怡農不適合選舉　「打得太消極不是雖敗猶榮」

詹皇談「父子聯手終極夢想」　與布朗尼當NBA對手也可以

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

讀者迴響

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面