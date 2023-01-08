快訊／吳怡農深夜突發文：結果不如預期，不代表正向選舉失敗

▲台北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農以5萬4739票敗選。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬0519票勝選，民進黨候選人吳怡農以5萬4739票惜敗。吳怡農8日晚間11點在臉書表示，儘管選舉結果不如預期，但請大家相信「這不代表正向選舉的失敗」，他及團隊的努力從未停止，未來會繼續努力向前，謝謝每一位與他並肩作戰的朋友。

吳怡農臉書全文如下：

【努力從未停止，我們會繼續向前】

首先，我想跟家人朋友、志工夥伴、工作團隊們說：大家辛苦了，謝謝你們。



從12月1日登記參選至今，我們從早到晚的每一場活動，街頭演講、站路口、政見發表會、廟口宣講、掃市場、爬樓梯、追垃圾車等，沒有大家的支援，我們沒有辦法走到這一刻。

謝謝所有主動為我們發聲的戰友們，包括黨公職、民代、組織和個人。這段時間，有越來越多夥伴以各種方式參與這場選舉，我們從來沒有一刻是孤單的，謝謝每一位與我們並肩作戰的朋友。

儘管選舉結果不如預期，但請大家相信，這不代表正向選舉的失敗，也不表示社會大眾期待選舉就是謾罵抹黑，更不等同選民對於政見討論的冷漠與忽視。

透過這場選舉，每一次互動、每一聲加油，我們都感受到整體社會對於民主文化、良善政治的期待。讓正向、乾淨、理性選舉成為主流，是我們繼續努力的方向。

我們的工作不會因為敗選而停止。今天雖然差一點點，但我們沒有時間氣餒、傷心，還有好多工作等著我們投入與推動。

請大家帶著這一路上所有的肯定與支持，驕傲的繼續往前走。

我希望大家知道，這五個禮拜的每一天，我們做的每一件事、每一項堅持都是有意義的。今天現場來了幾位小朋友，希望你們長大後，會記得爸爸媽媽現在的努力、叔叔阿姨的堅持。

透過這一次的行動，我們已經證明：選舉可以是正向、開心、乾淨的。未來我們期待，選舉可以成為思考、辯論國家未來的場域；讓用心構思國家未來的人，可以透過選舉進入體制，好好為民服務。

大家不要氣餒，明天又是新的一天，我們還有很多的工作要做，一起加油、努力。