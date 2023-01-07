小三通復航首日！入境旅客唾液PCR結果出爐　陽性率18.9%

▲等待3年，小三通於1/7復航。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

時隔近3年，小三通終於在今（7）日重啟，不過入境旅客都必須接受唾液PCR採檢。中央流行疫情指揮中心晚間公布檢驗結果，今(1/7)日從金門入境37名旅客，有7名檢驗陽性，陽性率18.9%。

因應中國大陸疫情，國內從今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。

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金馬小三通春節專案今（7）日為重啟首日，指揮中心發言人莊人祥表示，首日僅一航班，有37名旅客從金門入境，有7人檢驗結果陽性，陽性率18.9%。

至於自機場入境的唾液PCR篩檢已經執行7天。指揮中心指揮官王必勝於臉書po文說明，1月1日至1月5日從中國四個航點直飛入境我國的旅客，已經進行5283件唾液PCR檢測，其中有1111件陽性，陽性率21%，且尚未有逐日下降趨勢，顯示中國疫情仍處於大流行期。

王必勝也分析中國入境陽性個案的病毒基因定序結果，大多數(60%)為BA.5.2，跟我國現在的主流變異株相同。另有接近40%為BF.7，尚未驗出新的變異株。指揮中心會持續相關檢驗工作，密切注意後續的發展。

王必勝指出，病毒突變一直都在發生，目前世界已知較強勢的變異株，都是Omicron家族，BA.5系列、BQ系列、BF.7系列、XBB系列，在各國都有不同的佔比。但造成重症或死亡比例都差不多。對於未知變異株監測的重點，除了高傳染力外，主要是兩點：一是造成重症及死亡的比例是否增加，另外就是是否會造成高比例的重複感染。

王必勝再三呼籲，年關將屆，聚會、返鄉、出遊、出國頻繁，應該儘快接種次世代疫苗，增加自我保護力，過個健康好新年。

▲中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/5陽性率。（圖／指揮中心提供）