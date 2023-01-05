「普發6000現金」對經濟有幫助嗎？全聯董事長林敏雄這樣看

▲全聯與刑事警察局合作反詐騙，董事長林敏雄（左2）等人出席。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

行政院規劃全民普發6000元現金，引發各界正反意見不一，甚至已出現詐騙訊息。今（5）日全聯與刑事警察局合作宣導反詐騙。全聯董事長林敏雄接受媒體堵訪表示，發6000元現金對於刺激經濟來說「一定有幫助」，不過也說，效果當然沒有幾倍券好，因為消費券大家一定會拿出來花，但現金可能會存起來。

全聯與刑事警察局合作，今舉行「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」記者會，目前全聯已協力製作5支反詐騙宣導影片，在全台6縣市（雙北、台中、台南、花蓮、澎湖）共544家門市的PX TV播出；警方也在全聯700家門市設置巡邏箱，齊心加強民眾防詐騙觀念，共同宣導打擊犯罪，替民眾省荷包。

由於今日「普發6000元」消息一出後，已經有詐騙簡訊在民間流竄，全聯董事長林敏雄接受媒體訪問，也被問及對於政府普發現金的看法，是否對於提升整體經濟有幫助？林敏雄說「一定有幫助」、「大家有錢一定有幫助」，不過也說「當然沒有幾倍券好」，因為有的人可能會把現金存起來，消費券是一定要拿出來花，效果比較好。

▲全聯目前針對大潤發陸續改裝。（圖／業者提供）

另外針對近來一波漲價潮，林敏雄也說，目前的生鮮、雞蛋應該沒漲價，如果真的漲價，那全聯也會是最後一個才漲。

儘管全球大環境不景氣，不過全聯是內需市場，較不受影響，林敏雄也透露，2022年全聯加上大潤發的業績都比預期好，加起來超過1900億，其中光是全聯目標1650億，也超過預期目標。

而大潤發近來完成嘉義店改裝，目前還有許多家分店也都有改裝計畫，會陸續進行，帶給消費者更多元且耳目一新的體驗，但暫時沒有擴點計畫。至於全聯，預計今年還會再展店超過50家。