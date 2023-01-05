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美眾院議長選舉次日仍膠著　麥卡錫逐漸流失支持

▲▼美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫，在新議長投票中連3輪遭黨內極右翼杯葛。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

美國共和黨領袖麥卡錫與黨內極右翼勢力拉鋸戰今天持續上演，雙方皆無讓步跡象。經過2天6輪表決，麥卡錫仍未達到眾院議長當選門檻，反而再丟一張選票，似乎逐漸流失黨內支持。

經過昨天3輪表決，由共和黨掌控的眾議院今天再次就議長選舉進行3輪投票。在麥卡錫（Kevin McCarthy）與黨內極右翼勢力持續互不退讓之下，仍未有任何一方取得過半數選票；眾議院決議休會至美東時間今晚8時再繼續。

根據官方紀錄，這是美國國會200多年歷史上，第15次未能在首輪投票產出眾院議長人選，前一次為1923年，當年眾議院表決9次才選出共和黨的吉勒特（Frederick Gillett）擔任議長。

這場議長選舉也創下美國史上第9多次表決紀錄，目前最高紀錄為1856年的133次。

今天3輪投票依然是三腳督局面。共和黨極右翼改提名來自佛羅里達州的非裔共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）挑戰麥卡錫，民主黨則持續提名非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）角逐議長寶座。

在麥卡錫支持者唐納茲、史帕茲（Victoria Spartz）接連棄營下，今天3輪投票結果皆為傑福瑞斯212票、麥卡錫201票、唐納茲20票、1人棄權。由於棄權不列入計算，當選門檻降為217票。

唐納茲昨天前兩輪票投麥卡錫，但後來改投極右翼提名人選，理由是認為共和黨應進一步商議議長人選或下一步對策；史帕茲先前也支持麥卡錫，但因認為麥卡錫應先解決反對者的疑慮，今天3輪改投棄權票（present）。

即便經歷6輪投票挫敗，麥卡錫仍堅持選到底；「反麥陣營」成員之一古德（Bob Good）也誓言不會讓步，「他（麥卡錫）能繼續流失選票，時間站在我們這邊，用數天或數週時間換取最好的議長很值得」。

共和黨內鬥分裂浮上檯面，前總統川普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）今天雙雙呼籲共和黨員團結，把票投給麥卡錫。即便長年挺川，反麥的眾議員波柏特（Lauren Boebert）反而呼籲川普，應告訴麥卡錫「是時候退選了」。

提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議所需人數及部分議員個人政治野心，似乎是麥卡錫與極右翼持續僵持不下的主因。

唐納茲今天受訪指出，他目前最在意的議題仍是應賦予單一議員提出罷黜議長動議的權利。麥卡錫先前已在此議題上做出讓步，同意未來5名議員就能對議長發動不信任投票，但極右翼仍不買單；目前僅黨團領袖有權發起相關動議。

美國有線電視新聞網（CNN）今天也引述消息人士指出，反麥陣營主要成員蓋茨（Matt Gaetz）要求擔任深具影響力的眾院軍委會底下小組主席，但遭麥卡錫拒絕。

在美國國會規定下，眾議院選出議長後，新一屆議員才能宣誓就職，國會才能正式開始運作。

 
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