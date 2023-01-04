22歲小姑不穿內衣同床老公　人妻狂怨「三人行」！卻被公婆嫌難搞

▲夫妻為了小姑發生爭吵。（示意圖／取自免費圖庫freepik）



記者崔子柔／綜合報導

爸寶、媽寶已經屢見不鮮，一名人妻近日則分享，她22歲的小姑是「哥寶」，常常黏著她老公讓約會變成三人行，讓她最無法接受的是，小姑還會不穿內衣躺在老公旁一起睡覺。

原PO 3日在Dcard發文表示，她老公30歲，小姑22歲還在讀大學，因為年齡有段差距，所以全家人都很疼愛小姑，她也知道小姑一直以來很黏老公，她和老公約會，小姑常常要跟著去，變成三人行一起看電影、吃飯，但她認為以後都是一家人，所以也把小姑當妹妹照顧。

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原PO指出，沒想到她和老公自己住外面後，小姑三不五時就要來住，還一直黏著老公，連老公在處理公事，小姑都要拿張椅子坐在旁邊，「我看他們相處真的覺得自己好像是介入他們兄妹感情的外人」。

▲人妻發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，最近有天她回家後，下午進房間竟然看見小姑和老公一起躺在她床上，她馬上叫醒小姑質問「為什麼在這裡睡覺」，結果小姑回說「幹嘛那麼兇」，老公在一旁也一臉錯愕，小姑起身時，才發現她沒有穿內衣，「到底誰可以接受自己老公跟妹妹睡在同一張床上，妹妹甚至衣衫不整」。

原PO提到，她當下跟老公大吵一架，老公說他們從小就這樣一起睡午覺，是原PO小題大作，原PO則強調是他們互動太親密，小姑的生活習慣也不好，希望老公能和公婆溝通讓小姑回家，「現在好了，他妹走了，然後現在公婆都覺得我是一個難搞的人」。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「讓妳不舒服的應該是妹妹以及老公對妳的態度」、「先不管有沒有穿內衣，她自己又不是沒床沒房間，非要跑到你和老公的床上一起睡」、「妳公婆跟老公的態度都很奇耙」、「本人也經歷過，一起出去玩導遊還以為小姑才是女友」、「睡女主人的床欸，這正常？有病吧」。