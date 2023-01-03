陸6400公斤大閘蟹「戴奧辛超標」　食藥署即起暫停養殖場輸入申請

▲陸大閘蟹「戴奧辛超標」！6400公斤退運銷毀。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

自中國大陸出口的大閘蟹，被驗出戴奧辛與多氯聯苯超標，6400公斤遭退運或銷毀。食藥署表示，考量戴奧辛污染為環境污染問題，為加強進口中國大閘蟹之源頭管理，自今（3）日起暫停該養殖場輸入申請。

俗稱大閘蟹的「活中華絨螯蟹」為碩璿國際貿易有限公司進口，出口廠商為盤山縣東方旭海水產養殖場，由於檢出戴奧辛10.4 pg / g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8 pg / g wet weight，超殘留極限值3倍與1.6倍，6400公斤遭退運或銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署表示，為強化中國大閘蟹源頭管理，針對檢出戴奧辛之養殖場（盤山縣東方旭海水產養殖場，註冊號：2100/AC001），自112年1月3日(出口日)起暫停受理輸入查驗申請。

另外，今日公布品項中，另有6批為日本出口的「鮮草莓」，分別自奈良、福岡、佐賀等地出口，違規事由為農藥超標或驗出不得檢出農藥。食藥署也已於111年12月21日，發函要求日方於112年2月5日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。