本土疫情上升加速「單周增幅達4成」！估1月底高峰單日衝破4萬例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增24,649例本土個案及360例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心指揮官王必勝表示，上周確診人數17.2萬人，和再前一周相比增加42.9%，可以看出疫情升高的速度加快，目前預估高峰維持1月底、2月初，屆時單日最高可能超過4萬例。

本土疫情已經連續兩周呈現上升趨勢，王必勝說，2022年最後一周（第52周）確診人數172506例，和前一周相比增加42%，「柱狀圖突然上去一大截，看起來疫情升高有在加速，而且速度滿快的」。今天新增24649例和上周同日相較增加0.9%屬於持平，估計和元旦連假效應有關。

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王必勝指出，目前指揮中心研判疫情是持續往上升，高峰估計一月底、二月初，重新模型校正估計高峰時單日病例可能超過4萬例。

王必勝提醒，請大家還是特別注意，武想在過年前餐會、聚會、尾牙活動非常多，希望大家沒在座位上吃東西的時候要戴口罩，特別是交誼、談話時，口罩戴著減少傳播機會，公共場所覺得人潮擁擠、無法保持社交距離，不管室內室外，都希望把口罩戴好，身體有不舒服希望大家不要出門，在家休息。

王必勝日前也拋出春節後法定傳染病降級的規劃，但如果1月底2月初疫情高峰，相關規劃是否會受到影響。王必勝回應，估計過完年高峰過後就會往下降，這個就討論降級相關事宜的時間點，目前還是規劃往這個方向進行。