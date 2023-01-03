遭槍殺原因曝！桃園角頭「黑人」當街被擊斃　友透露：跟這案有關

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園黑幫「黑人家族」、綽號「黑人」的角頭郭信一遭近距離連轟6槍身亡，引起社會震驚。據黑人友人透露，整起案件疑似與2022年一起上億元毒品案遭警方衝破有關，而這幕後可能涉及龐大利益。





▲黑人遭當街連轟6槍身亡，事發當時畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

郭信一居住在桃園市桃園區泰昌十街附近，2日下午5點出門倒垃圾時，遭不明槍手埋伏連續射擊，而透過監視器畫面可以看到，他當時試圖逃離，但仍遭槍手緊跟在後狂轟，郭信一最後體力不支倒地，對方還上前補槍。附近居民聽到巨響，出門一看就發現郭信一倒臥在血泊當中，嚇得立刻報警。

▲黑人當時試圖逃跑，但仍因體力不支倒地身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，郭信一左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，右手掌及左腹也各中1槍，一共身中6槍，當場失去呼吸心跳，送往衛福部桃園醫院搶救，仍宣告不治。

今家屬重返現場招魂，郭信一兒子下跪痛哭，喊道，「爸回家了」，場面相當哀戚。

▲家屬今返現場招魂，黑人兒子下跪痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，據知情友人透露，整起案件疑似與2022年底一起破億元的毒茶葉案件有關，當時警方兵分多路查緝，並在桃園、新北兩地查獲此案，並查扣12.9公斤安毒以及43公斤的k他命，初估市值破億元，而此次案件疑似就與該案有關，這幕後可能涉及龐大利益。