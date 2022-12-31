大寮槍案「黑仔」喪命墓園　檢警確認「子彈右進左出」自殺身亡

▲黑仔昨天在內坑公墓被發現開槍自戕 。（圖／翻攝內政部刑事警察局）



記者許展溢／高雄報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠29日下午發生槍擊案，造成1死1重傷，警方調查槍手是一名「黑仔」的34歲司姓男子，但昨天在內坑公墓被發現開槍自戕，檢方今（31日）進行相驗，初判是司男往自己頭部開了一槍，子彈右進左出致命，為求慎重，1月5日將再複驗。

警方調查，開槍的黑仔與葉姓傷者、黃姓死者、另外一名男子共同參與製毒，過程中「黑仔」疑似嫌黃、葉兩人口氣不好，雙方發生口角，黑仔憤而拔槍對兩人開槍後徒步逃逸。

▲▼專案小組研判，司男犯案後可能情緒大亂且自覺難逃，才選擇走絕路。（圖／記者陳宏瑞攝）



昨天下午黑仔被發現陳屍在相當偏僻、幾乎沒路的大寮內坑墓園，疑開槍自戕，專案小組根據調閱監視器畫面研判，司男犯案後可能情緒大亂，徒步亂走，加上他是中部人，對當地地形、路況都不熟，才會越走越遠、越偏僻，而案發地點內坑附近有許多公墓和墓園，司男四處亂走後，可能自覺難逃，才會選擇走上絕路。

▲黑仔被發現陳屍在相當偏僻、幾乎沒路的大寮內坑墓園 。（圖／記者陳宏瑞攝）

司男超過10年的犯罪史被起底，不僅捲入擄人勒贖，更因為涉及槍殺富商，被警方列入查緝專刊，2008年時，綽號「牛皮」的槍擊要犯王俊偉，因與陳姓商人有恩怨，就是找了司男和其他2人，在2008年8月於彰化持M16步槍等槍枝，槍殺陳姓商人。

今日檢方相驗，檢警向記者表示，今是針對黑仔頭部中彈的傷口相驗，初驗狀況是他朝自己的太陽穴開了一槍，而這一槍「子彈右進左出」致命，不過，警方強調，為求慎重，1月5日還要再複驗。