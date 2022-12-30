文總《WE ARE》重量級卡司再一波　雲門舞集演出伴觀眾守歲

▲台灣之光雲門舞集，將登上除夕特別節目。（圖／雲門基金會提供 攝影劉振祥）

生活中心／綜合報導

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目超強卡司一波接一波，繼美秀集團與灣聲樂團共演，以及許富凱、羅文裕兩位金曲歌王後，昨（29）日再公布重量級卡司，邀請到被譽為「世界一流現代舞團」的台灣之光雲門舞集，登上除夕特別節目，帶給觀眾高質感的表演，也陪伴觀眾一起守歲。由藝人瑞莎所創立並屢獲獎項的瑞星韻律體操、結合傳統、在地、街頭文化及劇場藝術的FOCA福爾摩沙馬戲團，也都在這波公布的卡司名單中。

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▲FOCA福爾摩沙馬戲團。（圖／文總提供）

文總將在除夕夜推出跨界共演、世代共賞、以音樂會為主要型態的特別節目，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。日前已公布的演出團隊包括：美秀集團、大支、MC耀宗、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、旮亙樂團、灣聲樂團、告五人、AKB48 Team TP、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人等，節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，在除夕夜晚間8至12時播出。

文總29日公布《WE ARE》最新卡司名單，邀請到華語社會第一個當代舞團「雲門舞集」演出，而結合傳統、在地、街頭文化及劇場藝術的FOCA福爾摩沙馬戲團，以及呈現具「台灣性」與「人文感」的雞屎藤舞蹈劇場，還有由藝人瑞莎所創立並屢獲獎項的瑞星韻律體操，也將以盛大、豐富的跨界合作為《WE ARE》帶來精彩火花。

▲雞屎藤舞蹈劇場。（圖／文總提供）

此外，以傳統音樂為主軸，融入流行、爵士、拉丁等多元曲風的异境樂團，則攜手擅長將電子音樂融入本土音樂文化的台灣 Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN、汲取西方重低音舞曲為基底並創造獨樹一格的電子音樂製作人Sonia Calico，和阿根廷鋼琴家明馬丁，帶來耳目一新的多元音樂。

▲PUZZLEMAN。（圖／文總提供）

《WE ARE》與泛娛樂社群平台beanfun! APP 聯手推出兩階段特別企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun!獨家社群功能一起SHOW徵集民眾手機裡的照片/影片，只要投稿兩大主題「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」美好而令人動容的影像將有成為節目表演片段的一部分，將感動力量傳達至社會每一角落，將於12/31截止，投稿成功者有機會於1/8前進北流參加節目錄影，想進場的樂迷要趕緊把握機會。

▲第三波藝人總表。（圖／文總提供）

「WE ARE我們的除夕夜」播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

文總表示，2023 《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

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