美要求恢復中美兩軍對話　陸國防部：取消對話是對美必要的反制

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國防部長日前在美中兩國防長會談時，談及恢復兩軍對話機制的重要性。對此，大陸國防部新聞發言人譚克非29日回應，中方取消中美兩軍三項交往活動，是針對美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整的必要反制。

譚克非指出，近一段時間以來，美方連續發布多項涉華負面政策文件和法案，大肆鼓噪大國競爭，渲染炒作所謂中國威脅，粗暴干涉中國內政，進一步破壞兩軍溝通交往的基礎和氛圍。中方重視發展中美兩軍關係，兩軍工作層面溝通也未中斷。但美方不能既尋求與中方全面恢復對話交流，同時又不斷損害中方利益，更不能顛倒原委，將取消兩軍部分交流的責任甩給中方，天下沒有這個道理。美方如果真想與中方開展積極的、建設性的對話交流，就必須拿出誠意和行動，切實尊重中方核心利益和重大關切，積極為兩軍關係重回正軌創造條件、營造氛圍。

另外，外交部長吳釗燮接受英國「衛報」專訪表示，中國的軍事威脅「來到前所未見的嚴重程度」；自2020年以來，中共軍機侵入台灣防空識別區（ADIZ）的次數成長5倍。吳釗燮透露，「而我們頗為確定，中國會想再找另一藉口來演練日後的對台攻擊。」

對此，譚克非也回應，解放軍軍事行動針對的就是台獨分裂活動和外部勢力干涉，目的是捍衛國家主權和領土完整。哪里有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪里就會有解放軍的軍事行動。

譚克非稱，民進黨當局與其費盡心機盤點解放軍出動軍機的頻次，不如正視歷史與現實，看清統一大勢與人心向背，好好反省其挾洋自重、以武謀「獨」、不斷挑動兩岸對立對抗、破壞兩岸關係的錯誤言行。