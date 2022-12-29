快訊／《炎上王世堅》台北、新竹再加場！　搶票時間曝光

▲王世堅將現身《炎上》。（圖／薩泰爾娛樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

薩泰爾娛樂12月23日晚間宣布與威秀影城合作加開 「《炎上王世堅》威秀影城獨家直播場」後，稍早門票已經全台完售。對此，薩泰爾娛樂再加場！除了「台北信義威秀影城」外，也將正式進軍「新竹大遠百威秀影城」，於30日下午2時限量加開販售。

《炎上王世堅》於12月21日中午在KKTIX啟售後，現場門票20秒內售罄。眼見不少網友直呼搶不到票，薩泰爾娛樂23日與威秀影城合作加開直播場，全台北、中、南共計7個影廳，有近2000席座位，讓觀眾一同見證王世堅議員、前台北市長柯文哲與炎上火伴們的相愛相殺。

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不過，稍早門票也被搶光，因此薩泰爾娛樂火速在臉書上公布加場好消息，「正式進軍新竹大遠百威秀影城，同步加場台北信義威秀影城」，於30日星期五下午2時限時加量販售。此外，「威秀直播未付款票券將不定時清票！」

消息曝光後，不少網友留言直呼，「新竹鄉親出動」、「新竹人已去買台北的票才加場」。另也有網友敲碗，「台中++拜託，台中人那麼多只有一個廳」、「跪求台中+」、「台中遠百也開一廳啦」。

本次《炎上王世堅》 參與「火伴」有謝龍介、黃瀞瑩、Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子、凱莉、吳崢、賀瓏，以及「柯」串火伴柯文哲。

全台直播地點

台北｜信義威秀影城、MUVIE CINEMAS、京站威秀影城

桃園｜統領威秀影城

新竹｜大遠百威秀影城

台中｜TIGER CITY 威秀影城

台南｜大遠百威秀影城

高雄｜大遠百威秀影城