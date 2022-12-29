台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字！真相讓作家感動

.

▲台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

台中一輛公車27日深夜在學士路、英才路口綠燈左轉，未減速撞上斑馬線上正在過馬路的一家三口，導致30歲母親李女與年僅1歲的兒子嚴重內出血，送醫不治，事件再度引起各界關注交通安全問題，知名作家番紅花則表示，「為什麼在台灣每天過馬路，明明是斑馬線上的綠燈，我還要一直閃前轉、後轉來的各種汽車」。

番紅花昨（28）日在臉書發文表示，走在斑馬線上且綠燈還有30秒，應該是很安心的行人條件，沒想到會發生2死慘劇，讓人感到難以置信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

番紅花提到，她前天在台北市搭乘公車時，遇到一位不斷喃喃自語的司機，她仔細一聽才發現，該司機是說著「左邊沒人、右邊沒人」，而且在每一個路口的右轉處一定都會重複，這是她第一次遇到這樣的司機，心裡相當感謝「謝謝你如此堅持安全駕駛」。

番紅花指出，她一直以來都會提醒媽媽、老公、弟弟妹妹和女兒，過馬路時一定要全神戒備，現在女兒聽了20年，大概耳朵都要長繭了，但在台灣每天過馬路時，明明是斑馬線上的綠燈，她卻還要一直閃前後轉來的各種汽車，「不能讓車子多等一會嗎？那些車主也會有家人要過馬路吧？交通專家們不能修法改變這種可怕的模式嗎」，並直言「學童、老人、牽著幼兒的媽媽，根本應付不來這種驚悚的處境，行人實在是很沒有尊嚴。」