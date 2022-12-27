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高雄跨年這樣過！五星飯店30樓爽嗑鍋　「2場煙火秀」都看得到

▲福華飯店頂樓擁有高空優勢，有機會同時看到2場跨年煙火。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華飯店堪稱是南台灣最高的火鍋餐廳。（圖／福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

再過4天就迎接2023，高雄福華飯店順勢在頂樓火鍋店辦跨年加碼場，民眾可以一邊嗑鍋，有機會同時看到義大世界999秒煙火和夢時代的《亞灣未來市演唱會》，不用人擠人，又能遠眺煙火秀，所有需求一次都能滿足！

高雄福華大飯店頂樓的Smile One精緻涮涮鍋，位於飯店30樓具有賞景優勢，堪稱是南台灣最高的火鍋餐廳，三面環景可欣賞到高雄市的美麗日夜景。

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▲高雄福華大飯店頂樓Smile One精緻涮涮鍋。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華大飯店頂樓Smile One精緻涮涮鍋。（圖／福華大飯店提供）

▲福華飯店頂樓擁有高空優勢，有機會同時看到2場跨年煙火。（圖／福華大飯店提供）

▲福華飯店頂樓擁有高空優勢，有機會同時看到2場跨年煙火。（圖／福華大飯店提供）

為了讓更多民眾可以欣賞到美麗的跨年夜市景，還有機會同時看到兩面煙火，飯店於12月31日跨年加碼場從晚間10點15分至凌晨1點，讓民眾可以一起悠閒吃鍋賞景，一起歡聚倒數。當日推出跨年限定套餐雙人NT$3,099+10%元，可品嘗到頂級日本鹿兒島A5和牛、伊比利松阪豬、美國Prime牛小排及號稱豬肉界神戶和牛的盤克夏特選豬、日本白玉貝等。

▲高雄萬豪酒店11樓空中禮堂。（圖／萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店11樓空中禮堂。（圖／高雄萬豪酒店提供）

位於北高雄核心、景觀地標級的高雄萬豪酒店則推出「豪想與你嗨」跨年派對，現場將有主廚特製餐點、調酒師特調限量酒品，在無敵高空美景、千萬等級燈光設備和樂隊現場演唱下，一同倒數2023年。

派對時間將於12月31日晚間9點30分開始，現場憑飲料兌換券或識別手環引導入場，不僅可以憑券兌換指定飲品、此外還有高雄萬豪酒店主廚推出跨年特色單點料理，名額僅限500位。

業者也透露，若當天空氣品質不錯的話，在阿波羅禮堂、或是飯店走廊的落地窗，或許能在倒數時刻看到意想不到的美景！

▲高雄萬豪酒店則推出「豪想與你嗨」跨年派。（圖／萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店則推出「豪想與你嗨」跨年派。（圖／萬豪酒店提供）

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