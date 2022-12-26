史無前例跨2次！高雄跨年、元旦嗨唱卡司盤點　粉絲一看全暴動了

▲2023高雄夢時代跨年，首創雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2022年即將進入尾聲，高雄跨年首推跨兩次、煙火看兩場，還有跨年史上首座雙面舞台，讓粉絲瞬間沸騰的，莫過於12月31日及1月1日兩場跨年演場會，總計高達24組橫掃「五金」超豪華卡司陣容，表演風格應有盡有。夢幻卡司讓粉絲一看，瘋狂暴動直呼，兩場演出卡司「都很狂」，還好兩場演唱會「不用選擇、都看得到」。

12月31日《亞灣未來市》演唱會強勢回歸夢時代，由三屆金鐘最佳主持人獎的「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」主持，由金曲、金音雙金樂團「告五人」開場，暖聲天后「A-Lin」獨家壓軸獻唱，以及搖滾天團「八三夭」倒數後嗨唱。

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超強卡司還有金曲最佳重唱「動力火車」、金曲金音雙金樂團「滅火器樂團」、金曲歌后「艾怡良」、「原子少年-金星」、超人氣潮流男團「Ozone」、R&B女神「Julia吳卓源」、可甜可辣的「Kimberley陳芳語」。另外，還找來饒舌抒情歌手「高爾宣」、億萬翻唱女神「文慧如」、高雄在地樂團「影子計劃」和八點檔一線女星組成的跨年限定女團「PT Girls」，夢幻陣容稱霸全台。

▲高雄2023亞灣未來市跨年演唱會卡司盤點。（圖／記者賴文萱翻攝）

接下壓軸重任的高雄女兒、天生歌姬「A-Lin」表示，要帶28名舞者比照演唱會等級開唱，並且當天到場的民眾將可以享受雙面舞台260度超寬闊視野，在哪裡都是搖滾區。

高市府呼籲粉絲們趕緊把握最後機會「緊緊緊」搶住宿交通，難得一見的視覺、聽覺雙饗宴「錯過可惜」，12月31日相約夢時代「不見不散」。

體驗完雙面舞台的超嗨夜晚後，緊接著1月1日《高流幸福式演唱會》於晚上8點在高流海風廣場登場，陣容同樣「豪華到不行」。

▲高雄2023元旦高流幸福式演唱會卡司盤點。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了主持人請來八座金鐘獎得主「黃子佼」，演出名單還有金曲最佳方言男演唱人「羅時豐」、金曲最佳作詞人「熊仔」、金曲最佳作曲人「韋禮安」、90s首席怪潮玉女「蘇慧倫」、迷幻歌王「林宥嘉」、入圍金曲最佳樂團的「TRASH」、破億神曲製造機「蕭秉治」、空靈系唱將「白安」、高雄在地歌手「林宗興」及新世代靈魂歌手「9m88」等10組超強實力偶像歌手輪番上陣。

這回高雄跨年《亞灣未來市》、元旦《高流幸福式》接力嗨唱，跨年雙主場總共24組超強卡司創全國之冠，從黃金主持人到天王天后級嘉賓共囊括了34座五金認證，讓亞灣區從年底到年初都「金光閃閃」，就連活動最大亮點「璀璨花火」也是雙倍，兩天看兩場大飽眼福，誠意滿滿幸福也滿滿，保證是跨年首選。