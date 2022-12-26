北一女樂儀旗隊明赴美表演　「紅眼班機」放學直奔機場

▲北一女樂儀旗隊學生將赴美表演，這兩天把握最後練習時間。（影片／北一女樂儀旗家長後援會提供）

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車元旦大遊行，明（27日）啟程赴美，也是全亞洲唯一受邀的學生隊伍，有127名學生參與演出，其中還有即將參加學測的高三生，為了這次演出，儘管寒流來襲，仍利用假日做最後練習，昨（26日）進行樂器打包作業，除了樂器還塞了滿滿的課本，因為返國緊接著就是期末考。

北一女樂儀旗家長後援會會長楊永玲說，為把握出國前最後演練機會，雖然這兩天寒流來襲，仍全員出動在中正紀念堂練習，剛好模擬美國元旦表演時的低溫，所有隊員在冷風中來回練習，也是玫瑰花車遊行需要行進的路程，總路程約9公里、預計要走2小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲北一女樂儀旗隊學生打包樂器，明將啟程赴美表演。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

北一女樂儀旗隊成軍63年，這次是北一女樂儀旗隊第3次參加獲邀參加玫瑰花車遊行，前兩次分別是1996年和2005年，原計畫在2021年第3次參加遊行，但因疫情一再延後，終於在2023年玫瑰花車遊行亮相。楊永玲說，這是解封後首次出國演出，所有學生都很期待站上國際舞台，為台灣爭光。

北一女樂儀旗家長後援會表示，135名樂儀旗隊學生和教練，明天啟程赴美，明年1月7日返台，總計11天行程、共3場表演，第一場是12月30日在當地社區大學表演、第二場是1月2日的玫瑰花車大遊行，1月3日將參與美國迪士尼樂園遊行表演。

北一女樂儀旗家長後援會表示說，因返台後隔周就要段考，為了不影響課業，特別安排了「超殺紅眼班機」，出發當天，傍晚下課就直奔機場搭晚班飛機，返國當天清晨抵達，也是背著書包馬上到校上課，甚至隨行的北一女校長陳智源、秘書吳銘祥，將擔任物理、數學老師，利用表演空檔提供課業輔導。