聖誕夜開航！台灣虎航首飛峴港　「明年增富國島、芽莊航線」

▲台灣虎航開航桃園-峴港航線。（圖／台灣虎航）

記者李姿慧／台北報導

瞄準越南商務及觀光市場，台灣虎航在聖誕夜正式開航桃園-峴港航線，插旗越南，也是台灣虎航飛航越南的首條航線，明年將再新增桃園-富國島、桃園-芽莊等航線。

台灣虎航在聖誕夜開航桃園-峴港航線，配合聖誕主題，今(12/24)日從地勤到空服員身上皆掛有聖誕小飾品妝點，首航航班旅客也獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份。

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台灣虎航董事長陳漢銘亦親自前往峴港，和當地多位台商代表交流，昨(23)日晚間於越南峴港半島酒店內舉行盛大慶祝開航活動，今台商更親自出席在峴港國際機場舉辦的首航剪綵儀式。

▲台灣虎航開航桃園-峴港航線，舉辦慶祝開航活動。（圖／台灣虎航）

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「越南一直是台灣虎航計劃拓展的航網版圖，雖然因疫情關係而延宕3年，後續航線都已在積極規劃，桃園-峴港只是個開始，預計明年還會再新增桃園-富國島、桃園-芽莊等潛力航線，請大家拭目以待。」

桃園-峴港航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT551，每週三、六的下午16:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT552，每週三、六的晚上19:40自峴港國際機場起飛。