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周末暴冷低溫下探6°C！保暖8要點一次看「兩大部位要包好」

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流急凍，保暖措施要做好。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

寒流接連報到，周末聖誕假期全台冷颼颼，根據中央氣象局預報資料顯示，平安夜當天全台各地皆有10度以下低溫發生的機率，部分地區更可能出現6度以下低溫！衛生福利部國民健康署特別提醒「低溫保健8要點」，身體一定要做好完整的保暖，尤其注意「頭頸部」及「四肢末端」。

中央氣象局指出，明（24日）北部地區及其他地方的近山區或河谷等空曠地區清晨有機會出現局部6度以下低溫，一直到下周一、下周二（26日、27日）寒流逐漸減弱，白天氣溫才會逐漸回升。

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國民健康署吳昭軍署長呼籲，民眾外出或從事戶外活動時，需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子，可以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著進出室內外及室外溫度的變化來穿脫衣物。國健署提供低溫保健8個要點，幫助家人與自己安度寒流的衝擊：

一、保暖：在室內的居家臥室、衛浴與客廳等環境，空間要保暖也要維持適度的空氣流通，做好防寒與安全措施。在室外時，身體一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端。

二、暖身：抗寒五字訣「 慢、熱、起、穿、行」，提醒長者們因夜間或清晨溫度較低，身體對溫度變化反應較不敏銳，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，再慢慢地下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

▲天冷行人紛紛穿起厚外套、圍巾保暖。（圖／ETtoday資料照）

三、飲食：多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，避免大吃大喝及情緒起伏太大。

四、泡湯：避免飯後或喝酒後立即泡湯，如經醫師囑咐為高危險群，不宜單獨泡湯，也要避免單獨從事離開人群的運動，水溫勿超過40度；且建議至少飯後2小時再泡湯。

五、運動：有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，最好避開較冷的時段外出運動，若有外出運動，也要充分的熱身，保有肌肉的彈性，避免因熱身不足所造成的傷害。

六、按時服藥與情緒穩定控制病情：定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥及情緒的穩定。

七、攜帶健保卡及緊急用藥：外出要隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

八、有異狀立即就醫：如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，或辨識腦中風徵兆「微笑、舉手、說你好」，當身邊有人不舒服時，可請他(她)做以下動作：微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。說你好：是否說話不清楚，如出現腦中風的任一徵兆，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

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