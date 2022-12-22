快訊／國1北上彰化段路旁濃煙沖天　疑民眾燒稻草...嚴重影響視線

記者白珈陽／彰化報導

國道一號北上196公里彰化交流道附近，22日下午2時許疑有民眾在路邊燒稻草，產生大量濃煙，有不少用路人反映濃煙遮蔽視線，已影響行車安全，目前消防局已前往滅火。環保局表示，若經查處濃煙是人為露燃，將進行開罰。

▲國一196公里附近有大量濃煙。（圖／民眾楊美珍提供）

彰化縣消防局表示，今日下午2時30分獲報，稱國道1號196公里北上邊坡有雜草火災，立即派遣花壇、秀水分隊前往搶救。

網友陸續在LINE群組《記者爆料網》上傳照片、影片，顯示高速公路旁濃煙密布，有網友說，幾乎快燒到高速公路；也有網友表示，從彰化市區就可看到濃煙。國道警察表示，該路段尚無發生交通事故。

環保局表示，目前二期稻作已進入收割期，部分農民會就地燃燒稻草，造成空氣污染事件，依據空氣污染防制法規定，農民露天燃燒稻草，可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，另依「空品不良季節露天燃燒，可處以3倍以上裁罰」，從1200元提高至3600元以上，此外亦可能涉及違反道路交通管理處罰條例及消防法等相關規定，請農友遵守法規，以免受罰。

▲▼不少用路人反映濃煙影響行車安全；彰化市區也能看見濃煙。（圖／截取自記者爆料網）