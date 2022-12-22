確診飆升2成！進入下一波流行　指揮中心定調：本土防疫措施暫不動

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增19,798例新冠本土個案，比上周同日增加23.8%，是12月上旬疫情回升以來增加幅度最多。指揮中心指揮官王必勝坦言，疫情升溫速度加快，可以確定有一波疫情。針對這樣的疫情趨勢，王必勝分析，入境措施會持續放寬，但本土防疫措施暫時不會修改。

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增19,891例COVID-19確定病例，分別為19,798例本土個案及93例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。

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疫情監測組組長周志浩說明，今日新增19798例本土個案，比起上周四增加23.6%，幅度比較大，這波疫情也在密切注意當中，有可能已經進入到下一波流行。

在這樣的疫情趨勢下，是不是代表近期不會再有其他防疫措施放寬？王必勝指出，放不放寬，除了疫情考量之外，也要看措施對疫情的影響程度，他舉例，如果是入境的部分應該會持續放寬，因為境外移入對本土疫情影響較小，至於本土規定，例如確診隔離5+n天，暫時不會去改。

王必勝也提醒，建議除一般防疫措施，還有生活上的衛生習慣保持良好，也一定要儘速接種次世代疫苗，增加自己保護力。