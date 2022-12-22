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坦承和上海復星難溝通　王必勝喊話BNT：來台設分公司或讓台廠代理

▲▼12/22中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

BNT次世代疫苗之亂延燒，鴻海集團創辦人郭台銘拋出相關議題之後，上海復星昨晚突然發出聲明向我方喊話「未來訂單都可以換成BNT次世代雙價疫苗」。指揮中心指揮官王必勝今（22）日坦言，過去和BNT、代理商處理的所有採購並不順利，造成不便也打擊互相間的信任；現在和上海復星的溝通，又得靠互發新聞稿。王必勝說，他衷心建議BNT公司考慮在台設立分公司，或者給本國代理商代理。

復星醫藥昨晚發布聲明指出，非常願意配合台灣地區的採購需求，和台灣疾病管理署簽署的採購合約框架下，未來訂單都是可以換成BioNTech次世代雙價疫苗，早日讓台灣民眾用上急需的疫苗。

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指揮中心深夜發布聲明回應，指揮中心曾於今(2022)年10月7日詢問BNT及復星公司，能否將尚未到貨之110萬劑兒童劑型疫苗換為次世代疫苗兒童劑型，當時復星公司回覆無此彈性。對於這樣的政策轉變，指揮中心表示感謝。

王必勝今日被問及上海復星聲明時，他先是特別澄清，指揮中心從來沒有和BNT答應有要採購3000萬劑合約的事情。而上海復星新聞稿說明會提供次世代疫苗，王必勝質疑「這講法好奇怪」我方和BNT從捐贈到採購的疫苗2200萬劑都已經完成到貨，如果再買當然是買次世代疫苗，不會買單價疫苗。

王必勝指出，可能對方文字表達不是很清楚，但我方希望的是比較彈性合約，像是莫德納一樣，在一定的合約數量下，有新的產品就換成新產品。

▲▼德國向中國輸出BNT新冠疫苗，供在中國的德籍僑民能夠使用。（圖／路透）

▲我方和BNT從捐贈到採購的疫苗2200萬劑都已經到貨。（圖／路透）

王必勝說「我衷心建議BNT公司是不是可以考慮在台灣設立分公司，或者是如果市場真的太小，不願意設分公司，是否給我們本國的代理商代理，不是給外國代理商代理」。

「我必須要很誠實地說一件事，跟BNT還有代理商過去處理的所有採購事情，並不順利。」王必勝回想，過去2021年1月時，BNT突然中止與我方談好的合約，後來又必須透過民間去買，其實國家不是沒有經費，卻要民間才能作，已經造成很大的不便，也對互相間的信任有很大打擊。

即便如此，王必勝強調，從疫苗問世到現在，我方已經和BNT採購近2300萬劑疫苗，和莫德納的2600萬劑幾乎相等，他直言「我覺得我們值得，莫德納都已經在台灣設分公司，以我們的Deal（訂單），值得他們設分公司或者找台灣代理商」。

王必勝舉例，昨天想和對方溝通，竟然是透過新聞稿「他發新聞稿，我也發新聞稿」，相較之下，莫德納分司，上周討論交貨事宜，分公司人員馬上來且得到總公司充分授權，可以直接決定，對我們約擬定或者彈性討論都非常有幫助。

王必勝強調，BNT在台灣設分公司或者由台灣代理商代理，未來合作可以更順利，我方從頭到尾都沒有排除次世代疫苗上採購BNT這件事，這是未來計畫裡的一環。

衛福部長薛瑞元昨天提到近期BNT與上海復星都有對我方遊說採購，媒體提問是否有詢問先前合約被放置的理由。王必勝回應「我們沒有問，你提醒了我，以後問一下」，但也補充，對方也並非遊說，就是雙方有禮貌談合作意願與繼續討論，都是正式的往來。

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