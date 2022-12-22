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外帶壽司詭加「老人味」！他吃完才發現嚇傻　結局烏龍一場

▲▼南韓壽司店（示意圖／取自Pixabay）

▲網友外帶壽司回家，吃完才驚覺成分裡竟有「老人味」。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

現在不少人在購買商品時，都會仔細閱讀食品背後的成分標示。日本一名網友近日外帶壽司，吃完後心血來潮查看了一下成分表，才發現壽司竟被添加了「老人味」，讓他傻眼又疑惑，自己到底吃了什麼東西，感覺不應該出現在食物裡。文章一出網友們也都很好奇「老人味」到底是什麼。

日本網友「@lightgreen_ko」在推特發文表示，日前他在超市外帶一份壽司回家享用，吃完後突然想看看包裝上的成分表標示，沒想到仔細一看嚇一跳，裡面竟然有個成分叫「加齢臭」，讓他看到瞬間嚇傻，驚呼「這應該不是添加進食品裡的東西吧？難道我不知不覺已吃下了老人味嗎？」

據了解，日文的「加齢臭」就是中文的「老人味」，是年長者自然散發出現的一種體味。

▲▼0 。（圖／翻攝自推特／@lightgreen_ko）

▲日文的「加齢臭」（かれいしゅう），中文為老人味，指的是隨著年齡增長而自然出現的一種體味。（圖／翻攝自微博／@lightgreen_ko）

網友看完也都驚嚇不已，「難道是隱藏食材？」、「聽說成分是依照比例順序排列的，看來老人味加得比螺肉還多，真厲害！」、「如果不是誤植就真的太糟糕了」、「會不會是製作成分標示的人很在意自己散發出來的味道？」

事後推主透露，由於實在太過好奇了，原PO又回到買壽司的地方詢問，才知道原來是鬧了一場烏龍，壽司裡有個食材是「鰈魚」（カレイ，Karei）的鰭，但是不小心誤植成「老人味」（かれいしゅう，Karei shū），實際成分沒有問題，這才讓他放心。

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