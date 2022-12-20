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BNT來台設分公司？王必勝不知情但樂觀其成「順便解決代理問題」

▲▼針對郭台銘所說BNT疫苗採購爭議，指揮中心指揮官王必勝12/20上午親上火線說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲針對郭台銘所說BNT疫苗採購爭議，指揮中心指揮官王必勝12/20上午親上火線說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨天談及之前BNT疫苗採購過程艱辛，也提到BNT董事長前陣子來到台灣，宣布要在台灣成立辦公室。指揮中心指揮官王必勝今（20）日出面回應時強調指揮中心「一無所悉」，但如果BNT能在台灣設辦公室或分公司，指揮中心樂觀其成，也希望順便解決代理問題。

郭台銘昨日表示，政府一定要把人民生命當作第一優先，從他購買疫苗的過程之艱難來看，現在執政當局並非如此。並指出，如果當初BNT疫苗可以早兩個月進來，死亡人數可以大大減少。

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另也談及疫苗採購價格，郭台銘說，疫苗價錢是按照各國國民生產毛額（GDP）計算，BNT疫苗沒賣這麼貴，中間「被上海復星賺走」，所以BNT在台灣成立分公司，希望降低疫苗價格，在疫情會持續情況下，應該給BNT最新疫苗技術一個機會。

王必勝今日出面說明時指出，指揮中心不知道BNT董事長來台談癌症藥物、疫苗等合作，但如果真的來台設立辦公室或者分公司「我們樂觀其成，希望順便解決代理問題」。

王必勝舉例，莫德納已經在台灣設立分公司，討論事情、協調送貨甚至明年疫苗採購規劃等，都是隨時可以討論，比較方便。至於現在BNT疫苗代理還是上海復星，要討論難度還是比較高一些。

王必勝說，台灣從來沒有排斥要再繼續購買BNT疫苗，但是已經先和莫德納談好合約，且目前疫苗需求沒有那麼大，是否加購還要看實際狀況與疫苗策略應用。

針對疫苗如果可以早兩個月進來，死亡人數可減少的說法，王必勝回應時強調，郭董事長是令人敬佩的企業家，對生技醫療發展也很支持，但是他要特別澄清「政府和指揮中心絕對把人民生命放在第一優先」。

王必勝還原採購過程，在那個時間點「疫苗缺乏，國際上阻力大」，但都已經盡全力希望讓疫苗趕快進來。相關疫苗採購、捐贈，指揮中心竭盡全力協助。很多人用「要是那時候再早一點就好」、「早知道」等方式論述，但其實大家都盡全力在幫忙了。

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