郭董媽媽打不到次世代BNT　王必勝親曝關鍵「合約無法舊換新」

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨天批評執政黨購買疫苗時並「沒有把人民的生命做為第一優先」；另也控訴台灣目前沒有BNT次世代疫苗可打，讓他母親無法接種。指揮中心指揮官王必勝今（20）日親上火線回應談疫苗採購策略，約兩個月前，BNT單價疫苗還有約100多萬劑尚未到貨，當時有詢問是否能更換次世代疫苗，對方沒有答應，但因為這簽約內容中沒有提及，也是合理。

▲針對郭台銘所說BNT疫苗採購爭議，指揮中心指揮官王必勝12/20上午親上火線說明。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝今上午開始說明前，仍強調對郭台銘捐贈疫苗的感謝。「我在說這些事情，先謝謝永齡基金會，謝謝郭董事長，在我們缺乏疫苗時捐贈500萬劑BNT疫苗給台灣，已經謝過，但也再次感謝，不論謝幾次，我們永遠都感謝他」。

王必勝首先強調，去年和今年疫苗數量，BNT包含捐贈1500萬劑和政府採購766萬劑，總計2266萬劑，莫德納則是前年600萬劑，今年2000萬劑，總計2600萬劑，兩家公司不管贈送、購買，給台灣的數量都很平均。另BNT成人疫苗還有30萬，兒童苗70萬，現在要打BNT還是有。

王必勝也強調，和莫德納簽約具有優勢，因為對方答應可以更換成次世代疫苗，而且供貨上也有彈性，如果打氣旺要緊急調貨，可以處理，打氣緩時，也可以討論遞延交貨。

但是和BNT的合約就不行。王必勝也談到，兩個多月前，還有約100萬劑單價BNT疫苗還沒到貨，曾經詢問對方是否可以更換，但沒有答應，當然這合約沒有寫到，就沒辦法。

王必勝補充，若以BNT、莫德納次世代疫苗比較，都是mRNA雙價疫苗，性質相同，我國ACIP專家會議已經通過這兩種次世代疫苗都可以作為追加劑，不管前面打什麼，安全上無虞；而現在沒有證據顯示效果、副作用有顯著差距。

王必勝說，基於實際需求量，還有兩樣產品差異性不大，加上和莫德納可以更換次世代之後，沒有採購BNT，我們要有整體採購策略。

至於郭台銘提到BNT董事長有來台灣，王必勝強調「一無所悉」。他說，根據媒體報導來談癌症藥物疫苗合作，內容也不清楚，但如果是要設辦公室分公司，「我們也樂觀期成，希望順便解決代理問題」。