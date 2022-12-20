天上掉下500萬！90歲單身阿嬤發紅包　只要男鄰居答應這條件

▲鄰居阿嬤要把500萬元存款給原PO。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫PEXELS）



記者崔子柔／綜合報導

人生當中充滿突如其來的驚喜，一名男子表示，他家附近住了一個90歲的阿嬤，沒有結婚也沒有孩子，先前有時會請他協助陪同去醫院等，近日卻突然說要把500萬元存款給他，只要他答應一個條件，讓他又驚喜又害怕，「不知道會不會招來麻煩」。

該男18日在臉書社團「匿名2公社」發文表示，阿嬤小時候為了照顧弟弟、妹妹，忙到自己沒有結婚，現在弟妹都離開了，雖然她已有90歲高齡，但生活上都還能自理，只是偶爾遇到做不來的事，或是要去醫院才會麻煩原PO幫忙。

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原PO指出，有天阿嬤要他陪同去農會，當下竟請他在農會開戶，說要把500萬元存款全給他，只有一個條件，就是她往生後，要在她忌日和清明節祭拜她，讓原PO和農會的人都嚇一跳。

▲男網友發文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）



原PO提到，雖然收下這筆錢，可能會讓孩子生活條件好一些，但他目前還沒答應，「因為我會怕，不知道會不會招來麻煩」。

文章曝光後，不少網友留言建議，「找律師幫忙處理，有憑有據不怕麻煩，天上掉下來的禮物要接啊」、「還是要循正式的法律流程喔，避免將來她的親戚後代知道了，反而還告你」、「阿嬤已經把你當成親人了」、「如果你收了就麻煩把她當親人看待」、「權利義務的事情，找律師來處理，不過你收了錢更要用心把事辦好才行」。